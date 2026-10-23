Luis Diaz hatte es selbst befürchtet: Wie der FC Bayern seinen Worst Case noch kompensieren kann

Dass sich der Körper nimmt, was er braucht, hat Vincent Kompany zuletzt am eigenen Leib erfahren müssen. Bayern Münchens Trainer hatte sich in der vergangenen Woche einen "ziemlich saftigen Virus" eingefangen, "natürlich nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: 'Jetzt hör mal auf, Junge!'" Die Folge: Kompany coachte das 6:1 der Münchner gegen RB Leipzig weitgehend im Sitzen, da er zu schwach für alles andere war, und verbrachte die folgenden Tage bis zum 2:2 gegen den FC Arsenal zu Hause.





Und damit zu Luis Diaz: Auch dessen Körper hatte ihn bereits während des 6:1 gegen Leipzig, bei dem der Angreifer mit drei Toren, einer direkten Vorlage und einer Toreinleitung der überragende Spieler auf dem Platz gewesen war, offenbar gewarnt.

Denn Diaz hätte eigentlich wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden sollen, war aber auf dem Platz geblieben, weil Bayern sein Wechselkontingent schon ausgeschöpft hatte. "Wir hatten ein bisschen Angst, dass etwas passiert ist. Wir hatten eigentlich Glück, dass er am Dienstag trainiert hat, aber nicht zu 100 Prozent", hatte Kompany dann am Mittwoch vor der Partie gegen Arsenal erklärt.

Wie lange wird Luis Diaz dem FC Bayern fehlen?

Diaz war dann in der 68. Minute beim Stand von 2:1 für die Münchner trotzdem eingewechselt worden. Er führte sich mit einer guten Chance ein, die von David Raya pariert wurde, war danach aber nur noch ein weiteres Mal am Ball und sank in der 90. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht nach einem Sprint auf den Rasen. Muskelbündelriss, eine Verletzung, die sehr oft infolge einer körperlichen Überlastung auftritt. Jetzt hör mal auf, Junge!

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Bevor wir weitermachen, also nochmal zusammengefasst: Diaz hätte gegen Leipzig ausgewechselt werden sollen, weil man befürchtete, dass was passieren könnte, er musste aber durchspielen. Dann hätte er eigentlich nicht gegen Arsenal spielen sollen, weil er nicht ordentlich trainieren konnte, wurde aber eingewechselt und verletzte sich recht schwer.

Vier bis sechs Wochen dürfte Diaz den Bayern nun fehlen. Vier bis sechs Wochen, in denen bis zur Länderspielpause ab dem 9. November nur englische Wochen anstehen, unter anderen mit den wichtigen Bundesligaspielen gegen den SC Freiburg und Borussia Dortmund, dem Pokalspiel gegen Magdeburg und der Partie in der Champions League gegen Atletico Madrid.

Vier bis sechs Wochen ohne den einzigen Spieler, für den es es im Kader der Bayern keinen direkten Backup gibt! Ein Worst Case mit Ansage?

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Wieso verpflichteten die Bayern keinen Backup für Luis Diaz?

Tatsächlich hatten die Kaderverantwortlichen des Rekordmeisters im Sommer durchaus intensiv überlegt, eine Alternative für den im Grunde nie verletzten Kolumbianer zu verpflichten. In Antony Gordon hatte man sich sogar einen flexiblen Linksaußen als absoluten Wunschspieler für die Transferperiode ausgeguckt; doch der Engländer wechselte schließlich für 80 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United zum FC Barcelona. "Irgendwann zu teuer", erklärte Sportvorstand Max Eberl den Rückzug aus dem Transferpoker.

Stattdessen verpflichteten die Bayern schließlich Ismael Saibari, der seine Stärken vor allem in den zentralen offensiven Positionen hat, aber grundsätzlich wie Gordon flexibel einsetzbar ist. Die Rolle des Backups für Diaz wurde schließlich dem 20-jährigen Linksaußen Arijon Ibrahimovic versprochen, der nach einer erfolgreichen Leihe nach Heidenheim nun als Rotationsspieler bei den Bayern eingeplant wurde und schließlich doch noch kurzfristig zum FC Augsburg verliehen wurde.

Das hatte damals nicht nur Ibrahimovic und seinen Berater Roman Rummenigge überrascht, sondern sogar Luis Diaz. "Natürlich will ich immer spielen. Aber wenn jemand da ist, der auf meiner Position helfen kann: Herzlich Willkommen. Das hilft sehr, wenn die Dinge nicht gut laufen. Dann ist der Mitspieler da, um dir zu helfen – und so wechselt man sich ab. Das ist sehr wichtig. Mir hätte es gefallen. Aber gut, es ist nicht passiert. Wir sind auch so gut”, hatte Diaz im September im Interview zu Sky/RTL gesagt. Wenige Tage, bevor sein Nationaltrainer und die Bayern ihm einen zweiwöchigen Sonderurlaub gewährten, um sich mal von den Strapazen der vergangenen Saison inklusive WM zu erholen.

Tatsächlich war Diaz nach der WM in ein kleines Leistungs- und Torloch gefallen, aus dem er sich gerade erst wieder herausgespielt hatte. Und nun kam diese Verletzung. Übrigens die erste seit einer schweren Knieverletzung in der Saison 2022/2023 beim FC Liverpool, die ihn fast ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt hatte.

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Für Alphonso Davies könnte es jetzt wieder "back to the roots" heißen

Für die Bayern ist der Ausfall in doppelter Hinsicht ungünstig, da er in eine Phase fällt, in der die Offensivabteilung ohnehin angeschlagen ist, Jamal Musiala befindet sich nach einem Muskelfaserriss noch im Aufbautraining, Serge Gnabry überzeugte zwar gegen Arsenal, ist nach einer hartnäckigen Adduktorenverletzung aber auch noch nicht bei 100 Prozent.

Lennart Karl schließlich sucht nach einem Muskelbündelriss im Juni, wegen dem er wie Gnabry die WM verpasste, noch nach seiner Form. Gegen Arsenal saß er trotz des Fehlens von Musiala, der Sperre von Michael Olise und des Startelfverzichts von Luis Diaz zunächst dennoch nur auf der Bank. Statt seiner gab der flexible Gnabry den Rechtsaußen und Linksverteidiger Alphonso Davies vertrat Diaz.

Beide überzeugten und Kompany verriet hinterher, dass Davies, der schließlich erst nach seinem Wechsel aus der MLS nach München zum Linksverteidiger umgeschult wurde, schon im Sommer als Option für die Offensive eingeplant wurde. "Wir sind in der Defensive gut besetzt und wissen, dass wir Phonzy immer auch auf den Flügeln einsetzen können", sagte Kompany.

Wenn Plan A Luis Diaz und Plan B ein Sommerneuzugang war, ist Davies offenbar Plan C. Und der scheint vorerst immerhin aufzugehen, auch wenn auch der Kanadier in jüngster Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und dementsprechend in puncto Verlässlichkeit durchaus noch einiges schuldig ist.

Holt Bayern nun nächsten Sommer einen neuen Linksaußen?

Auch Saibari spielte in dieser Saison nach Einwechslungen bereits zweimal auf dem linken Flügel, Gnabry kann ohnehin überall spielen.

Grundsätzlich sollte Bayern den Monat ohne Luis Diaz also kompensieren können. Viel passieren darf aber nichts mehr, sonst müsste etwa Tim Binder (19), der zuletzt beim 4:2 der Zweitverwertung gegen 1860 München zum Helden im Stadtderby avancierte, von den Amateuren dauerhaft hochgezogen werden. Gegen die Gunners stand er erstmals im Profikader.

Für den kommenden Sommer sollen die Bayern die Unwucht auf der linken Offensivseite im Kader jedoch beheben wollen. Laut Sky soll Antonio Nusa von RB Leipzig im Gespräch sein.



