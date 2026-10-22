Ein starker Nick Woltemade hat für Juventus Turin den ersten Dämpfer in der Europa League nicht verhindern können.

Die Bianconeri kamen trotz Tor und Vorlage des deutschen Nationalspielers gegen Stade Rennes nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und mussten damit die Spitzengruppe davonziehen lassen. Woltemade spielte zum frühen Führungstreffer von Mehmet Zeki Celik einen perfekten Pass (6.) und traf in Durchgang zwei selbst per Handelfmeter (67.).

Zwischenzeitlich hatten Musa Al-Taamari (15.) und Boulaye Dia (43, Handelfmeter) die Partie gedreht. Woltemade steht damit in seinem aktuellen Lieblingswettbewerb bei vier Scorer-Punkten in drei Spielen.

Von Trainer Luciano Spalletti gab es Lob und direkt auch eine Forderung. Über Woltemade und dessen Sturmpartner Randal Kolo Munai sagte er:"Heute haben sie gut gespielt. Aber ich glaube, dass wir von beiden mehr erwarten dürfen. Denn ihre Qualität ist noch besser, als das was sie heute gezeigt haben."

Nick Woltemade ist bei Juve in der Serie A nur Joker

Bislang zögerte der ehemalige italienische Nationaltrainer, die beiden Stürmer von Beginn an in der Serie A aufzubieten. "Was sie leisten ist nicht einfach nur die Summe ihrer individuellen Qualität", formulierte er etwas kryptisch: "Sie können nebeneinander spielen und wenn sie zusammenarbeiten, dann werden sie wie drei Spieler für uns sein."

In der Liga wartet der Woltemade noch auf sein erstes Tor, allerdings kam er dort bislang eben nur als Joker zum Einsatz. In der Serie A läuft es für Juve mit Platz acht generell nicht nach Plan, das Spitzenduo Inter Mailand und Lazio Rom ist bereits um acht Zähler enteilt.