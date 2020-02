Lucas Perez bestätigt Absage an den FC Barcelona: "Hat mich nicht abgelenkt"

Lucas Perez präsentiert sich momentan in bestechender Form. Wie der Spanier nun verrät, hat er im Januar eine Offerte von Barca ausgeschlagen.

Der spanische Mittelstürmer Lucas Perez von hat bestätigt, dass er in der vergangenen Transferperiode unter anderem ein Angebot des abgelehnt hat.

"Tatsächlich hat nicht nur Barcelona angerufen, sondern auch diverse andere Klubs", sagte Perez im Marca-Interview und schob nach: "Es ist nicht das erste Mal, dass Barcelona sich bei mir gemeldet hat. Das hat mich ehrlicherweise aber nicht abgelenkt. Für mich war klar, dass ich die Saison hier beenden möchte, da ich glücklich bin und zudem einen Vertrag habe."

Lucas Perez: "Wollte nicht noch einen Fehltritt wie in begehen"

Bereits im Sommer 2016 folgte der mittlerweile 31-Jährigen dem Lockruf eines europäischen Top-Klubs und schloss sich dem an, wo er sich jedoch nie gänzlich durchsetzen konnte. Auch bei spielte der Angreifer keine große Rolle.

Mehr Teams

"Ich wollte nicht noch einen Fehltritt begehen und keine Spielzeit bekommen, wie es mir in England passiert ist", so Perez über seine Zeit in der Premier League.

Im Sommer 2019 unterschrieb Perez einen Dreijahresvertrag bei Deportivo Alaves und zählt dort in der laufenden Saison zu den absoluten Leistungsträgern. In 24 Ligaspielen war er bereits an 15 Toren direkt beteiligt (zehn Treffer, fünf Assists).