Luca Zidane über sein Bernabeu-Debüt gegen Huesca: "Ein Traum"

Beim Zittersieg gegen Huesca waren alle Augen auf Luca Zidane gerichtet. Der Torwart feierte für Real Madrid seine Premiere im Bernabeu.

Luca Zidane hat beim 3:2-Sieg Real Madrids über SD sein Heimdebüt für die Profis gefeiert. Der Sohn von Trainer Zinedine Zidane zeigte sich beeindruckt, während sein Vater auf die besonderen Umstände verwies.

Luca Zidane erhält Lob von Vater-Trainer Zinedine Zidane

"Ein Traum" sei in Erfüllung gegangen, sagte Luca Zidane im Anschluss an seine erste Partie im legendären Estadio Santiago Bernabeu. Überraschend standen weder Keylor Navas noch Thibaut Courtois im Tor Real Madrids, sondern der 20-Jährige, der normalerweise das Tor der zweiten Mannschaft in der dritten Liga Spaniens hütet.

Dass sein Sohn ausgerechnet gegen Huesca seine Saisonpremiere feierte, erklärte Vater Zinedine mit besonderen Umständen: "Thibaut ging es nicht gut und Keylor wollte ich nach den Länderspielen eine Pause geben. Es ist gut ausgegangen."

Zweifel bestanden beim Trainer nicht: "Er spielt seit 16 Jahren in der Jugend von . Er hat Charakter." Zidane spielte eine solide Partie und konnte gar mit einem langen Abschlag über rund 80 Meter, der Mitspieler Brahim Diaz direkt vor die Füße fiel, beeindrucken.

"Ich bin sehr froh über alles, was gerade passiert ist. Ich komme aus der eigenen Jugend und nach langen Jahren der Arbeit hat sich diese ausgezahlt", sagte er im Anschluss. Lob gab es vom Vater-Trainer: "Er hat es gut gemacht." Gegen den (Mittwoch, 21.30 Uhr im LIVE-TICKER) wird Zidane aber wohl wieder ins zweite Glied rutschen.