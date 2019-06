Louis van Gaal rät Matthijs de Ligt: Lieber Manchester City als Barcelona

Louis van Gaal sieht es genauso wie Peter Bosz: Ajax-Kapitän Matthijs de Ligt sollte lieber zu Manchester City als zu Barcelona wechseln.

Louis van Gaal hat Matthijs de Ligt von Amsterdam zu einem Wechsel zu geraten. Der Kapitän der Niederländer ist in der Vergangenheit oft mit dem in Verbindung gebracht worden. "Ich würde in diesem Fall Pep Guardiola wählen und nicht Lionel Messi", sagte der Ex-Trainer von Barcelona, Bayern München und bei Fox Sports.

Diese Meinung hatte zuvor bereits Leverkusen-Coach Peter Bosz vertreten, der de Ligt auch lieber beim von Pep Guardiola betreuten Team von Manchester City sähe als bei den Katalanen an der Seite von Lionel Messi. "Ich sehe es genauso", bekräftigte van Gaal.

Folgt de Ligt de Jong auf dem Weg nach Barcelona?

"De Ligt könnte aber auch zu Barcelona gehen, denn ich mag deren Innenverteidiger nicht", fügte van Gaal hinzu. Mittelfeldspieler Frenkie de Jong wechselt bereits in diesem Sommer von Ajax zu Barca - und de Ligt könnte nun folgen.

Der 19-Jährige wird die Amsterdamer aller Voraussicht nach verlassen, hat aber noch keine Entscheidung bezüglich seines neuen Arbeitgebers getroffen.