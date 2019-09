In traditioneller Tracht: Louis van Gaal gibt Gorilla-Baby in Ruanda einen Namen

Bayern Münchens ehemaliger Trainer Louis van Gaal hat mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt: Im ostafrikanischen Ruanda nahm van Gaal an einer Zeremonie teil, um einem wilden Gorilla-Baby einen Namen zu geben.

In traditioneller Tracht gekleidet benannte der 68-Jährige den Gorilla "Ingogozi" - eine Hommage an die Auferstehung des Landes, in dem seit 1994 Frieden herrscht.

Neben van Gaal: Auch Naomi Campbell bei Gorilla-Zeremonie

Die sogenannte Kwita-Izina-Zeremonie findet jährlich in Ruanda statt, um den Forschern durch die Namensgebung der noch sehr jungen Gorillas einen besseren Überblick zu verschaffen.

So erhalten mehrere Prominente die Möglichkeit, den Tieren einen Namen zu geben. Neben van Gaal, der eine große Fangemeinde in Ruanda hat, war unter anderem auch Topmodel Naomi Campbell vor Ort.

Van Gaal arbeitete nach seinen Stationen beim deutschen Rekordmeister und der niederländischen Nationalmannschaft zuletzt 2016 als Trainer bei . Im März dieses Jahres verkündete der Niederländer sein Karriereende.