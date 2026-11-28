So seht Ihr Los Angeles FC gegen St. Louis City mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer oder aus einem anderen Teil der Welt nutzen, in dem geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Belgien Apple TV

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden & Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - 1/8 28. Nov. 2026 - 20:30 BMO Stadium

Los Angeles FC empfängt St. Louis City in der Major League Soccer im BMO Stadium. Die beiden Teams aus der Western Conference treffen nur wenige Tage nach ihrem letzten Duell erneut aufeinander.

Das gibt der Partie zusätzliche Brisanz. St. Louis gewann das letzte Aufeinandertreffen am 24. November mit 3:2. Nun hat LAFC zu Hause die Chance auf eine Antwort.

Das Team von Xavi Tamarit ist in schlechter Form. LAFC hat seine letzten drei Ligaspiele verloren, darunter ein 1:2 gegen Seattle Sounders und ein 1:3 bei Minnesota United.

Offensiv gibt es Lichtblicke. LAFC erzielte bei der Niederlage in St. Louis zwei Tore und spielte Ende Oktober gegen LA Galaxy 2:2.

Das Team von Yoann Damet hat etwas besser in den Rhythmus gefunden. St. Louis besiegte Houston Dynamo am 8. November mit 1:0 und setzte sich anschließend in einer Partie mit fünf Toren knapp gegen LAFC durch.

Dem ging eine schwierige Phase mit Niederlagen gegen Real Salt Lake, Portland Timbers und San Diego FC voraus. St. Louis steht nun auf Platz drei im Westen, drei Plätze vor dem Gastgeber.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

Teamnews und Kader