So sehen Sie Los Angeles FC gegen Minnesota United mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort . Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben).

. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben). Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 33 1. Nov. 2026 - 20:30 BMO Stadium

Los Angeles FC empfängt Minnesota United im BMO Stadium zu einem MLS-Duell in der Western Conference, bei dem für beide Teams Unterschiedliches auf dem Spiel steht. LAFC kämpft um eine möglichst gute Platzierung für die Playoffs. Minnesota United will seine Hoffnungen auf die Teilnahme an der Endrunde am Leben halten.

Die Mannschaft von Xavi Tamarit sicherte sich am vergangenen Wochenende durch ein dramatisches 2:2 gegen LA Galaxy einen Platz in den MLS-Cup-Playoffs. Für den Klub ist es die fünfte Teilnahme an der Endrunde in Folge. Zwei Spiele vor dem Ende der regulären Saison braucht LAFC nun einen starken Schlussspurt, um sich in den Playoffs Heimrecht zu sichern.

LAFC zeigte zuletzt schwankende Leistungen und spielte in drei seiner vergangenen fünf Ligapartien unentschieden. Beim El Trafico wurden die defensiven Schwächen deutlich: Torhüter Hugo Lloris ließ einen Schuss abprallen und ermöglichte Galaxy damit das zweite Tor. Tamarits Mannschaft bewies Moral und kämpfte sich zurück, doch die Art und Weise, wie die Gegentore fielen, dürfte dem Trainerteam Sorgen bereiten.

Minnesota United reist als Tabellen-13. der Western Conference nach Los Angeles und liegt damit außerhalb der Playoff-Plätze. Die Mannschaft von Cameron Knowles feierte in ihrem jüngsten Spiel einen für die Moral wichtigen 3:1-Sieg gegen Sporting Kansas City. Insgesamt waren die Leistungen jedoch wechselhaft: Drei Unentschieden in den vergangenen fünf Partien erschwerten es Minnesota, den Rückstand auf die Endrundenplätze zu verkürzen.

Ein Sieg im BMO Stadium würde Minnesotas geringe Playoff-Hoffnungen vor der letzten Woche der regulären Saison am Leben halten. LAFC könnte sich mit drei Punkten einem Heimspiel in den Playoffs deutlich nähern.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie LAFC gegen Minnesota United live verfolgen können.

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