Los Angeles Chargers gegen Las Vegas Raiders LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Los Angeles Chargers gegen Las Vegas Raiders

20. Sept. 2026 - 16:05 SoFi Stadium

Die Los Angeles Chargers empfangen die Las Vegas Raiders in einem Duell der AFC West im SoFi Stadium (Inglewood, Kalifornien) in Woche 2 der NFL-Hauptrunde. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 22:05 (CET).

So können Sie das Spiel Los Angeles Chargers gegen Las Vegas Raiders verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und gibt Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Nutzer können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende zusätzliche Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an vollgepackten Sonntagabenden mit mehreren Parallelbegegnungen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Stream eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Los Angeles Chargers gegen Las Vegas Raiders – Mannschaftsnachrichten

Team-News zu den Los Angeles Chargers

Die Chargers wollen sich von ihrer Niederlage in Woche 1 gegen die Arizona Cardinals erholen, haben jedoch mit mehreren wichtigen Ausfällen in der Offensive Line und in der Secondary zu kämpfen.

Ladd McConkey (WR) – fraglich : Der Star-Wide-Receiver erlitt in Woche 1 einen heftigen Zusammenprall in der Mitte des Feldes, bei dem er sich Rippenverletzungen zuzog. Nachdem er am Mittwoch und Donnerstag nicht am Training teilnahm, kehrte er am Freitag in eingeschränktem Umfang zurück. Die Entscheidung über seinen Einsatz fällt erst kurz vor Spielbeginn.

Deane Leonard (DB) – fraglich : Leonard gilt als wichtiger Verstärker für die Special-Teams-Einheit. Eine Bauchverletzung begrenzte ihn die ganze Woche, doch er könnte sein Saisondebüt geben.

Trey Pipkins III (T) – FÄLLT AUS : Pipkins fehlte wegen einer Knieverletzung das gesamte Training und steht am Sonntag nicht zur Verfügung. Kayode Awosika rückt voraussichtlich in die Startaufstellung der Offensive Line.

Elijah Molden (DB) – FÄLLT AUS : Der Safety trainierte wegen einer Oberschenkelverletzung die ganze Woche nicht und fällt offiziell aus. In seiner Abwesenheit wird voraussichtlich der Routinier Tony Jefferson als Free Safety in der Startaufstellung stehen.

Spielberechtigt : Star-Pass-Rusher Khalil Mack, Akheem Mesidor (Wade), Derius Davis (Wade), Teair Tart (Knöchel) und Dalvin Tomlinson (Oberschenkel) stehen nach ihrem Streichung aus dem finalen Bericht zur Verfügung.

Team-News der Las Vegas Raiders

Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen die Miami Dolphins will das Team von Klint Kubiak auf 2:0 stellen, steht aber vor Fragezeichen beim wichtigsten Passempfänger.