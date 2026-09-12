Los Angeles Chargers gegen Arizona Cardinals live verfolgen: Stream, TV-Sender und Anstoßzeit

Anstoßzeit Los Angeles Chargers gegen Arizona Cardinals

13. Sept. 2026 - 16:25 SoFi Stadium

Die Los Angeles Chargers empfangen die Arizona Cardinals am Sonntag, 13. September, in der ersten Woche der NFL-Hauptsaison 2026 im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien. Der Anpfiff erfolgt um 22:25 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Los Angeles Chargers gegen Arizona Cardinals verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist ideal für ereignisreiche Sonntagabende, an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats"-Daten direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Los Angeles Chargers gegen Arizona Cardinals – Mannschaftsnachrichten

Das Duell markiert für beide Teams eine deutliche taktische Neuausrichtung: Es ist das Debüt der von Jim Harbaugh umgestalteten Los Angeles Chargers unter Offensivkoordinator Mike McDaniel gegen die Arizona Cardinals unter ihrem neuen Cheftrainer Mike LaFleur.

Team-News zu den Los Angeles Chargers

Die Chargers starten nach einer umfassenden Umstrukturierung in der Offseason relativ verletzungsfrei und voller Optimismus in die erste Woche.

Die wichtigste Neuigkeit: Pro-Bowl-Quarterback Justin Herbert ist fit und führt eine neu aufgestellte Offensive an. Auch Star-Left-Tackle Rashawn Slater erhielt die Spielfreigabe und soll gegen den Pass Rush der Cardinals schützen.

Offensivumstellung: Offensivkoordinator Mike McDaniel stellt eine starke Receiver-Gruppe mit Ladd McConkey und Quentin Johnston auf. Allerdings hat McDaniel Fantasy-Manager ausdrücklich dazu aufgefordert, Geduld zu üben, was die sehr überfüllte und stark rotierende Tight-End-Gruppe angeht.

Aktuelles zum Verletzungsbericht

Deane Leonard (CB) : Er hat wegen einer Bauchverletzung mehrere Tage nicht trainiert (DNP) und ist höchst fraglich.

Keaton Mitchell (RB) : Trainierte wegen Oberschenkelproblemen nur eingeschränkt, kehrte aber kürzlich auf das Feld zurück.

Tuli Tuipulotu (LB) und Brenen Thompson (WR) absolvierten am Donnerstag wegen Hüftverletzungen nur ein eingeschränktes Training.

Khalil Mack (LB) & R.J. Mickens (S) : Mack kehrte nach einem Ruhetag für Veteranen ins volle Training zurück, Mickens nahm nach seiner Knöchelverletzung wieder voll am Training teil.

Team-News der Arizona Cardinals

Die Cardinals starten unter Mike LaFleur in eine neue Phase und setzen auf ein starkes Laufspiel, um die Verteidigung der Chargers zu fordern.

Die große Neuigkeit: Arizona stellt drei neue Starter in der Offensive Line auf. Ihr Zusammenspiel entscheidet darüber, ob die Cardinals die defensive Front der Chargers stoppen können.

Sorgen im Backfield: Star-Rookie-Runningback Jeremiyah Love – Pick Nummer 3 – kämpft um seinen Einsatz, nachdem er sich in der Vorsaison eine schwere Knöchelverstauchung zugezogen hat. Er ist weiterhin eingeschränkt, und Insider des Teams schätzen seine Einsatzchancen auf 50:50. Fällt er aus oder kann nur begrenzt spielen, trägt voraussichtlich Tyler Allgeier als RB1 die Last.

Aktuelles zum Verletzungsbericht:

Isaiah Adams (OG) : Der Starter auf Right Guard fehlte wegen einer Knieverletzung erneut im Training und droht den Auftakt zu verpassen. Jon Gaines II rückt dann in die Startelf.

Dadrion "Rabbit" Taylor-Demeson (S) : Fällt mit einer Rippenverletzung aus, nachdem sein Status am Donnerstag auf "nicht teilnehmend" herabgestuft wurde.

Josh Sweat (LB) : Kehrte nach einem Knieproblem und einem Ruhetag als "limited participant" auf das Feld zurück und gab der Verteidigung damit einen enormen Schub.

Garrett Williams (CB) : Trainierte wegen einer Achillessehnenverletzung weiterhin nur eingeschränkt.



