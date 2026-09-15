Der FC Barcelona hat einen Start nach Maß in die neue Saison hingelegt. Hansi Flicks Mannschaft spielt wie aus einem Guss - auch, weil Neuzugang Karim Adeyemi auftrumpft.

Am Sonntag versetzte der ehemalige BVB-Kicker sogar Superstar Lamine Yamal in Ekstase. Nach einem überragenden Sololauf erzielte Adeyemi bei UD Levante kurz vor Schluss den Treffer zum 4:2-Endstand für den LaLiga-Tabellenführer. Er rannte mit der Kugel am Fuß über das halbe Spielfeld, ließ erst zwei Gegenspieler aussteigen und vollstreckte dann eiskalt im Sechzehner gegen Keeper Mathew Ryan.

Den zu diesem Zeitpunkt bereits ausgewechselten Yamal hielt es auf der Bank nicht mehr auf seinem Sitz. Der Welt- und Europameister applaudierte nahe der Seitenlinie frenetisch angesichts des Traumtors und der endgültigen Entscheidung in dieser Partie.

Ziemlich angetan von Adeyemis Auftritt war auch dessen Ehefrau Loredana. Die Rapperin nutzte die Gelegenheit und stichelte bei Social Media Richtung Barcas Erzrivale Real Madrid. Sie kommentierte einen Beitrag Adeyemis auf Instagram mit: "140 Millionen".

Eine offensichtliche Anspielung auf die kolportierte Ablöse, die Real vor wenigen Wochen für Flügelstürmer Yan Diomande hinblätterte. Und während der ehemalige Leipziger in Madrid noch Startschwierigkeiten hat und auf seine erste Torbeteiligung wartet, ist Adeyemi in Barcelona bereits eine feste Größe.

In der perfekt geölten Offensivmaschine von Cheftrainer Hansi Flick (6 Spiele, 6 Siege, 26:5 Tore) wechselt er sich mit Anthony Gordon in der offensiven Dreierreihe an der Seite von Yamal und Kapitän Raphinha ab. Bedenken, Barcelona könnte nach seiner durchwachsenen letzten Spielzeit in Dortmund eine Nummer zu groß für den 24-Jährigen sein, erweisen sich bislang als grundlos.

Karim Adeyemi strotzt bei Barca vor Selbstvertrauen

Adeyemi sprüht vor Spielwitz und zeigt regelmäßig spektakuläre Szenen und strotzt vor Selbstvertrauen. Gegen Levante zum Beispiel probierte er es nach einem Abpraller akrobatisch mit einer Art Hacken-Fallrückzieher, der das Potenzial für das Tor des Monats gehabt hätte. Sein Versuch segelte allerdings knapp am linken Pfosten vorbei.

Vier direkte Torbeteiligungen hat Adeyemi bislang gesammelt: Zu seinen drei Treffern, darunter ein weiteres Sahnestück vor wenigen Tagen in der Champions League gegen Feyenoord, gesellt sich ein Assist. In allen sechs Partien der Blaugrana kam er bislang zum Einsatz.

Coach Flick ist zufrieden mit seinem 22-Millionen-Euro-Neuzugang. "Es ging darum, den Spieler zu finden, dessen Qualitäten am besten zu unserem Fußball passen. Karim bringt uns Geschwindigkeit, Bewegung, Aggressivität und, am wichtigsten, diese Gelassenheit vor dem Tor", sagte der ehemalige Bayern-Trainer kürzlich. Nach dem Spiel gegen Levante schwärmte er: "Seine Leistungen überraschen mich nicht, denn wenn er fokussiert ist, ist er ein fantastischer Spieler. Deshalb haben wir ihn verpflichtet."

Getty Images

Er kenne Adeyemi schon "seit vielen Jahren", so der ehemalige Bundestrainer. Flick mahnte aber auch: Er darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen und glücklich und relaxt sein. Nein! Er muss immer nach mehr streben und das will ich von ihm sehen."

Kehrt Karim Adeymi in die deutsche Nationalmannschaft zurück?

Spülen seine Leistungen Adeyemi auch zurück in die Nationalmannschaft? Am Donnerstag verkündet der neue Bundestrainer Jürgen Klopp sein erstes Aufgebot. Gut möglich, dass dann auch der Name des Barca-Angreifers dabei ist. Schließlich betonte Klopp bei seiner DFB-Vorstellung, dass Flügelspieler unter ihm eine entscheidende Rolle einnehmen sollen: "Weil jeder Gegner das Feld sehr eng machen kann. Der einzige Vorteil, den man hat, ist für einen kurzen Moment am Flügel. Die Spielmacher der heutigen Zeit sind am Flügel."

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus jedenfalls sieht in in seiner Sky-Kolumne in Adeyemi einen heißen Kandidaten, schließlich sei dieser in Spanien "aufgeblüht".

Adeyemi absolvierte bislang elf Länderspiele (ein Tor). Sein letzter Einsatz datiert vom 13. Oktober 2025, als er beim 1:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Nordirland unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann 65 Minuten lang randurfte.