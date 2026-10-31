NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

London City Lionesses gegen Manchester City Women mit einem VPN sehen

Du möchtest deinen gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

Deutschland Sportdigital Schweiz sportdigital+

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und lade die App auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ) und lade die App auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen . Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben).

. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben). Mit dem Server verbinden . Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstelle ein Konto beim offiziellen Sender oder melde dich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 8 1. Nov. 2026 - 07:00 Copperjax Community Stadium

Die London City Lionesses empfangen Manchester City Women im Copperjax Community Stadium in Bromley. In dieser Partie der Women's Super League treffen zwei der besten Teams der Liga aufeinander.

Die London City Lionesses gehen unter Trainer Eder Maestre in starker Form in dieses Spiel und stehen auf Platz drei der WSL-Tabelle. Zu ihren jüngsten Ergebnissen zählen ein deutlicher 6:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur Women und ein 2:1 gegen Everton Women. Das 2:2 gegen Liverpool FC Women im letzten Ligaspiel zeigte allerdings, dass sie auch verwundbar sind.

London City hat ein Projekt mit echten Ambitionen aufgebaut. Zum Kader gehört inzwischen Alexia Putellas, die 32-jährige spanische Mittelfeldspielerin, die im Sommer 2026 von Barcelona kam. Putellas fand sich im englischen Fußball sofort zurecht und steuerte in ihren ersten sieben WSL-Einsätzen drei Tore und eine Vorlage bei.

Manchester City reist als Tabellenzweiter der WSL an. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die sich berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen. Die Mannschaft von Trainer Andree Jeglertz hat wettbewerbsübergreifend zwei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Die beiden aufeinanderfolgenden WSL-Siege gegen Arsenal Women und Brighton and Hove Albion Women unterstrichen ihre Offensivqualität.

Citys jüngster Auftritt war am Donnerstag in der UEFA Women's Champions League, als die Mannschaft gegen Paris Saint-Germain nicht über ein 1:1 hinauskam. Khadija Shaw brachte City per spätem Elfmeter in Führung, doch Tara Elimbi Gilbert glich zwei Minuten vor Schluss nach einem Konter aus. Jeglertz' Team hat in der Ligaphase der Champions League drei Punkte und muss seine vielversprechenden Leistungen in den verbleibenden Spielen in Siege ummünzen.

Beiden Trainern ist bewusst, was mit Blick auf die WSL-Tabelle auf dem Spiel steht. Ein Sieg für eines der beiden Teams könnte den frühen Verlauf des Titelrennens spürbar beeinflussen.

Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um dieses Spiel live zu sehen.

Team-News und Kader