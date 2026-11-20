So seht Ihr London City Lionesses gegen Crystal Palace FC Women mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Vorschau auf das Spiel

England 1 - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 12:15 Copperjax Community Stadium

Die London City Lionesses empfangen Crystal Palace FC Women im Copperjax Community Stadium in Bromley zu einem WSL-Spiel zwischen zwei Teams, die in der Tabelle weit auseinanderliegen.

Das Team von Eder Maestre steht auf Platz drei der WSL und hat sich in dieser Saison als ernsthafter Titelanwärter etabliert. Das jüngste Ligaspiel endete im Emirates Stadium mit einem 1:1 gegen Arsenal. Torhüterin Mary Earps sicherte ihrem Team mit acht Paraden einen Punkt. Die Leistung unterstrich, wie gut London City auf dem gesamten Platz besetzt ist.

Unter der Woche musste London City im WSL Cup eine 0:1-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion Women hinnehmen. Die Leistungen in der Liga haben jedoch weiterhin Vorrang, und der Platz unter den ersten drei spiegelt eine konstante Saison wider.

Crystal Palace reist in einer deutlich schwierigeren Lage an. Das Team von Josanne Potter steht auf Platz zwölf der WSL und hat drei der letzten fünf Pflichtspiele verloren. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Manchester United Women. Damit steckt Crystal Palace tief in der unteren Tabellenhälfte.

Anfang November zeigte Crystal Palace noch Kampfgeist, gewann in der Liga mit 3:2 gegen Charlton Athletic und kam auch im Pokalwettbewerb weiter. Dem Team fehlt es jedoch an Konstanz, und auswärts wartet eine schwere Aufgabe.

Erst vergangenen Monat trafen die beiden Teams im WSL Cup aufeinander. London City gewann am selben Spielort mit 4:2. Crystal Palace muss sich deutlich steigern, um die Gastgeberinnen erneut vor Probleme zu stellen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um dieses WSL-Spiel zu verfolgen.

Personal und Kader