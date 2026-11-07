London City Lionesses gegen Birmingham City Women mit einem VPN ansehen

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. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Besuche den offiziellen Sender. Rufe die Website des Sportrechteinhabers auf oder öffne seine offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 9 8. Nov. 2026 - 09:30 Copperjax Community Stadium

Die London City Lionesses empfangen Birmingham City Women im Copperjax Community Stadium in Bromley zu einer Partie der Women's Super League. Dabei trifft ein Team, das in Richtung Tabellenspitze drängt, auf eines, das um den Verbleib in der Liga kämpft.

Das Team von Eder Maestre hat in dieser Saison gezeigt, dass es mit den Besten der WSL mithalten kann. Der Heimvorteil bietet den London City Lionesses die Chance, ihre bislang erfolgreiche Saison fortzusetzen, in der sie derzeit auf dem komfortablen dritten Platz stehen.

Tabellenschlusslicht Birmingham reist nach einer schwierigen Phase an. Die Mannschaft von Amy Merricks hat ihre letzten beiden WSL-Spiele verloren und muss sich deutlich steigern, um aus Südlondon etwas mitzunehmen.

Die London City Lionesses spielten gegen Liverpool unentschieden, bevor sie in ihrem jüngsten Ligaspiel Manchester City unterlagen. Das deutet auf ein Team hin, das an der Spitze mithalten kann, aber noch nach Konstanz sucht.

Birmingham zeigte bei einem Unentschieden gegen Arsenal früher im Herbst, wozu die Mannschaft fähig ist. Die Ergebnisse seitdem waren jedoch schwer zu verkraften. Der jüngste Rückschlag war eine 1:4-Niederlage gegen Tottenham.

Für beide Teams steht in dieser Partie an den entgegengesetzten Enden der Tabelle viel auf dem Spiel. Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um das Spiel zu sehen.

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