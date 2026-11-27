So seht ihr Lommel gegen Zulte Waregem mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 14:45 Soevereinstadion

Lommel empfängt Zulte Waregem im Soevereinstadion zu einem Spiel der First Division A.

Lommel geht nach einer 1:2-Niederlage gegen Standard Lüttich am 22. November in die Partie. Es war die zweite Niederlage in drei Ligaspielen, nach einem 2:0-Sieg gegen Gent und einem 2:2 gegen Royal Antwerp.

Das Team von Lee Johnson steht auf Tabellenplatz acht. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass Lommel regelmäßig trifft: In jedem der letzten vier Ligaspiele erzielte die Mannschaft zwei Tore.

Zulte Waregem hat andere Sorgen. Das Team von Steve Colpaert spielte am 21. November 2:2 gegen Royal Antwerp und beendete damit eine Serie von drei Liga-Niederlagen in Folge.

Dazu zählten eine 1:4-Niederlage bei St. Truiden und ein 2:4 beim FC Brügge. Die Gäste stehen auf Tabellenplatz 15.

Zwischen 2024 und 2025 trafen die beiden Teams mehrfach in der zweiten Liga aufeinander. In den vorliegenden Daten ist dies jedoch ihr erstes Duell in der höchsten Spielklasse. Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um das Spiel zu verfolgen.

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