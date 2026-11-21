So seht Ihr Lommel gegen Standard Lüttich mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Meldet Euch an und sucht den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Sender oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 13:15 Soevereinstadion

Lommel empfängt Standard Lüttich im Soevereinstadion zu einer Partie der First Division A, die für beide Klubs im Tabellenmittelfeld von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Lee Johnson geht als Tabellensechster der Jupiler League in die Partie. In den vergangenen Wochen hat sie gezeigt, dass sie zu Hause schwer zu schlagen ist. Der 2:0-Sieg gegen Gent Anfang November war ein Ausrufezeichen, an das Lommel vor heimischem Publikum anknüpfen will.

Standard Lüttich reist unter Vincent Euvrard mit wechselhafter Form nach Lommel. Der Klub aus Lüttich hat SK Beveren deutlich geschlagen und in Kortrijk einen Punkt geholt. Die 1:2-Niederlage gegen Genk zeigte jedoch, dass die Mannschaft gegen stärkere Teams der Liga weiterhin verwundbar ist.

Als Tabellenachter braucht Standard hier ein Ergebnis, um den Anschluss an die Klubs vor sich zu halten. Die Reise nach Lommel ist alles andere als einfach. Euvrard benötigt eine disziplinierte Leistung seiner Mannschaft, um etwas mitzunehmen.

Lommels Heimform gibt der Mannschaft einen Vorteil beim Selbstvertrauen, doch Standard hat genug Qualität, um die Partie offen zu gestalten. Beide Trainer werden wollen, dass ihre Teams früh die Kontrolle über das Spiel übernehmen.

Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte dazu, wo Ihr Lommel gegen Standard Lüttich sehen könnt, einschließlich Anstoßzeit, Mannschaftsnews und aktueller Form.

Mannschaftsnews und Kader