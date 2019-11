Lokomotive Moskau vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Champions League live

Juventus will die Spitzenposition in seiner Gruppe behaupten und gegen Lokomotive Moskau den Dreier einfahren. Goal erklärt Euch, wo das Spiel läuft.

Nach drei Spieltagen in der Gruppenphase der steht auf Platz eins in Gruppe D. Nun steht jedoch die schwierige Auswärtsfahrt zu an. Anstoß ist heute Abend (Mittwoch) um 18.55 Uhr in der RZD Arena der russischen Hauptstadt.

Das Hinspiel der beiden Teams vor zwei Wochen verlief knapper als sich die Italiener das erhofften. Erst mit einem Doppelschlag in der Schlussphase rettete Paulo Dybala den Sieg im heimischen Stadion.

In den vergangenen Tagen kamen indes Gerüchte auf, dass Mario Mandzukic, der Stürmer in den Diensten der Alten Dame, mit einer Rückkehr zum FC Bayern München liebäugle, wie Calciomercato berichtete.

Ihr wollt wissen, wo Moskau gegen Juventus im TV und LIVE-STREAM übertragen wird? Dann findet Ihr in diesem Artikel alle Infos. Außerdem präsentieren wir Euch kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen.

Lokomotive Moskau vs. Juventus Turin: Das Champions-League-Spiel im Überblick

Duell Lokomotive Moskau vs. Juventus Turin Datum Mi., 6. November 2019 | 18.55 Uhr Ort RZD Arena, Moskau Zuschauer 27.320 Plätze

Lokomotive Moskau vs. Juventus Turin: Wird die Partie der Champions League heute Abend im TV übertragen?

Erfahrene Fans der Champions League werden wissen, dass sich in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky und das Streaming-Portal DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League teilen. Doch wer von beiden zeigt heute Moskau gegen Juventus live?

Im Fernsehen wird die Begegnung heute Abend nicht zu sehen sein. Sky zeigt lediglich Ausschnitte aus Moskau in der Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD zusammen mit der Partie zwischen Bayern München und Piräus.

Die kompletten 90 Minuten aus Moskau laufen hingegen exklusiv auf DAZN. Wie Ihr den LIVE-STREAM zum Duell abrufen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Lokomotive Moskau vs. Juventus Turin: Die Champions League heute Abend im LIVE-STREAM schauen - so funktioniert's

Lokomotive Moskau gegen Juventus Turin bekommt Ihr live auf der Streaming-Plattform DAZN zu sehen. Das Portal stellt all seinen Abonnenten einen LIVE-STREAM der Partie zur Verfügung.

Pünktlich zum Anpfiff um 18.55 Uhr empfängt Euch Kommentator Carsten Fuß und begleitet Euch während des gesamten Spiels.

Um das Angebot von DAZN nutzen zu können, wird jedoch ein Abonnement vorausgesetzt. Das bekommt Ihr für 11,99 Euro monatlich oder für 119,99 Euro im Jahresabo. Erstkunden können DAZN jedoch einen Monat lang kostenlos testen, ehe sie ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen müssen. Alle Informationen zu den Preisen findet Ihr hier!

Im Gratismonat und mit dem Abo steht Euch dann das komplette DAZN-Programm zur Verfügung, das neben der Champions League auch Live-Spiele der , , , , NFL oder auch NBA beinhaltet.

Die LIVE-STREAMS könnt Ihr mithilfe der DAZN-App auf sämtlichen Geräten wie dem Smartphone, Tablet, Laptop, PC oder Smart-TV schauen. Mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Sticks ist DAZN sogar auf herkömmlichen Fernsehern abrufbar.

Lokomotive Moskau vs. Juventus Turin: Hier seht Ihr die Highlights der Partie

Nachdem zur selben Anstoßzeit um 18.55 Uhr auch Bayern München gegen Olympiakos Piräus läuft, werden viele Fußballfans Moskau gegen Juventus nicht live verfolgen können. Doch keine Sorge, DAZN stellt Euch bereits kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights des Spiels zusammen.

So könnt Ihr die wichtigsten Aktionen von Cristiano Ronaldo und Co. noch einmal im Nachhinein anschauen. Wem die Highlights nicht reichen, der kann auf DAZN sogar das komplette Re-Live abrufen.

Um die Highlights und das Re-Live abspielen zu können, benötigt es allerdings auch hier ein DAZN-Abo. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Anmeldung.

Lokomotive Moskau vs. Juventus Turin: Goal informiert Euch per LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal heute Abend mit von der Partie und berichtet Euch via LIVE-TICKER aus Moskau. In Höchstgeschwindigkeit laufen hier die Schilderungen zum Spiel ein, womit Ihr ständig auf Ballhöhe seid.

Auch neben der Live-Übertragung dient der TICKER hervorragend als zusätzliche Quelle für Zahlen und Statistiken. Klickt Euch hier direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

Lokomotive Moskau vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Hier lest Ihr kurz vor Anpfiff wer um 18.55 Uhr auf dem Platz stehen wird.

Klickt Euch für die offiziellen Aufstellungen später noch einmal rein!

Lokomotive Moskau vs. Juventus Turin: Die Übertragungen im Überblick

Lokomotive Moskau gegen Juventus Turin heute Abend ... ... im TV ... ... in der Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD ... via LIVE-STREAM ... ... auf DAZN ... im Highlight-Clip ... ... auf DAZN ... im LIVE-TICKER ... ... bei Goal

Lokomotive Moskau vs. Juventus Turin in der Champions League: Gruppe D