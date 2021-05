Lok Leipzig vs. Dynamo Dresden: TV, LIVE-STREAM & Co. - die Übertragung des Sachsenpokals heute

Im Sachsenpokal treffen heute im Halbfinale Lok Leipzig und Dynamo Dresden aufeinander. Goal liefert die Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Halbfinale im Sachsenpokal! Am heutigen Mittwoch, 19. Mai, empfängt der 1. FC Lokomotive Leipzig Noch-Drittligist Dynamo Dresden. Das Spiel wird um 15.30 Uhr im Bruno-Plache-Stadion angepfiffen.

Auf dieses Spiel mussten die Anhänger von Lok Leipzig und Dynamo Dresden sehr lange warten. Es geschah am 16. Februar 2002, als sich Lok Leipzig - damals hieß der Verein noch VfB Leipzig - und Dynamo Dresden zuletzt in einem Pflichtspiel gegenüberstanden. Am 20. Spieltag der Oberliga NOFV-Süd trennten sich die beiden Klubs 1:1. Danach trennten sich die Wege, während Dynamo aufstieg und im bezahlten Profifußball sein Zuhause fand, war für Lok seitdem die Regionalliga das höchste der Gefühle.

In dieser, genauer in der Regionalliga Nordost, spielt Lok in dieser Saison. Wegen der Corona-Pandemie bestritten die Leipziger jedoch seit fast sieben Monaten kein Pflichtspiel mehr und konnten sich nur durch zwei Testspiele in Form bringen - eine gute Vorbereitung auf das Derby gegen Dynamo Dresden sieht anders aus.

Zu Zeiten der DDR-Oberliga lieferten sich die beiden heutigen Gegner viele heiße Duelle. Ein solches wird auch heute erwartet. Dynamo Dresden, am vergangenen Samstag machte das Team von Trainer Alexander Schmidt den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt, wird in Leipzig vornehmlich mit Jugendspielern antreten. Nur vier Spieler aus dem Profikader sind heute dabei.

Der Sieger des Duells Lok Leipzig gegen Dynamo Dresden wird am 29. Mai, dem "Finaltag der Amateure", im Endspiel des Sachsenpokals auf den Chemnitzer FC treffen. Der Sieger dieser Partie steht dann in der 1. Runde des DFB-Pokals 2021/22.

Lok Leipzig vs. Dynamo Dresden: Das Spiel im Sachsenpokal im Detail

Begegnung 1. FC Lokomotive Leipzig - Dynamo Dresden Wettbewerb Sachsenpokal, Halbfinale Datum Mittwoch, 19. Mai 2021 Anstoß 15.30 Uhr Ort Bruno-Plache-Stadion, Leipzig

Lok Leipzig vs. Dynamo Dresden: So wird der Sachsenpokal heute live übertragen

Schon seit einigen Jahren rücken die Finalspiele aller Landesverbände beim "Finaltag der Amateure" in das große Rampenlicht. An einem Tag werden dann alle Finals live von der ARD in einer Konferenz übertragen.

Dch wie sieht es mit Spielen in vorgeschalteten Runden aus? Wird beispielsweise heute das Halbfinale im Sachsenpokal zwischen Lok Leipzig und Dynamo Dresden irgendwo live zu sehen sein? Darüber klären wir Euch in den folgenden Abschnitten auf.

Lok Leipzig vs. Dynamo Dresden: Der Sachsenpokal heute live im TV

Das ist eine gute Nachricht für alle Anhänger von Lok Leipzig und Dynamo Dresden - und natürlich auch für alle Fußballfans: Das Spiel wird heute live im TV übertragen - sogar im Free-TV, also kostenlos.

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) erfüllt den Traum vieler Anhänger - vor allem im Osten - und zeigt die Partie heute live. Die Übertragung beginnt im Rahmen der Sendung "Sport im Osten" um 15.15 Uhr.

Lok Leipzig vs. Dynamo Dresden: Der Sachsenpokal heute im LIVE-STREAM

Ebenfalls kostenlos ist der vom MDR angebotene LIVE-STREAM zum Halbfinale des Sachsenpokals.

Auch im LIVE-STREAM beginnt die Übertragung um 15.15 Uhr. Hier kommt Ihr zum LIVE-STREAM!

Lok Leipzig vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams

Am Dienstag besuchte Sachsens Ministerpräsident @MPKretschmer die Aufstiegsmannschaft der SGD in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie, um ihr zur geglückten Wiederkehr in die 2. Bundesliga zu gratulieren. 🤝👉 https://t.co/8mRmMlSOdg #sgd1953 pic.twitter.com/xDzimFanXg — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 18, 2021

Lok Leipzig vs. Dynamo Dresden: Der Sachsenpokal heute im Ergebnis-TICKER - Goal macht's möglich

Ihr könnt Euch das Halbfinale des Sachsenpokals heute Mittag nicht live im TV oder LIVE-STREAM ansehen? Für diesen Fall empfehlen wir Euch den Ergebnis-TICKER von Goal. Mit diesem seid Ihr immer auf der Höhe des aktuellen Geschehens in Leipzig.

Hier geht's zum Ergebnis-TICKER Lok Leipzig vs. Dynamo Dresden!

Lok Leipzig vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick