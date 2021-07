Lok Leipzig vs. Carl Zeiss Jena heute live: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Regionalliga

Am dritten Spieltag der Regionalliga Nordost trifft Lok Leipzig auf Carl Zeiss Jena. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Es war alles andere als ein Start nach Maß in die Regionalligasaison 2021/2022 für Carl Zeiss Jena. So verlor der Traditionsklub und Ex-Meister zum Auftakt gegen den Berliner AK (0:1) und musste sich dann dem VfR Altglienicke geschlagen geben (1:2). Nun sollen im dritten Anlauf auswärts gegen Lok Leipzig die ersten Punkte für das Team von Trainer Dirk Kunert her.

Allerdings konnten die Leipziger nach einer deutlichen Niederlage zum Auftakt gegen den BFC Dynamo (1:4) sich zuletzt mit einer starken Leistung bei Optik Rathenow (3:0) rehabilitieren und wollen nun zuhause an die Aufwärtstendenz anknüpfen.

Für Jena spricht immerhin die Bilanz bei den bisherigen Aufeinandertreffen: Denn von den letzten acht Partien konnte Lok Leipzig nur eine einzige gewinnen.

Der Ball im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig rollt am Samstag (31.07.2021) ab 16 Uhr.

In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie und wo Ihr die Begegnung zwischen Lokomotive Leipzig und Carl Zeiss Jena live schauen könnt. Zudem präsentieren wir die Anfangsformationen beider Mannschaften, sobald diese offiziell sind.

1. FC Lok Leipzig vs. Carl Zeiss Jena heute live: Die Partie in der Übersicht

Begegnung 1. FC Lok Leipzig vs. Carl Zeiss Jena Wettbewerb Regionalliga Nordost (3. Spieltag) Datum Samstag, 31.07.2021 | 16 Uhr Ort Bruno-Plache-Stadion, Leipzig

Lok Leipzig vs. Jena heute live: Wie die Regionalliga im TV und STREAM übertragen wird

Gute Nachrichten für alle Fans von Lokomotive Leipzig und Carl Zeiss Jena: Das Aufeinandertreffen beider Mannschaften ist live und in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Denn ausgewählte Spiele der fünf verschiedenen Regionalliga-Staffeln (Nord, Nordost, Bayern, Südwest, West) werden von den jeweils zuständigen an die ARD angeschlossenen dritten Programmen übertragen. Im Falle der Regionalliga Nordost ist das der Mitteldeutsche Rundfunk, der sich bei seiner Auswahl für die Live-Übertragung des Duell zwischen den beiden Traditionsklubs aus Leipzig und Jena entschieden hat.

Die wichtigsten Infos für die mitreisenden FCC-Fans:

▪ Stadionöffnung ist 14 Uhr

▪ KEINE Gästekassen

▪ Gästetickets NUR online 👉 https://t.co/IodAIRPDpU

▪ es gilt "GGG"

Die Hygiene-Infos 👉 https://t.co/dcT3LCuVLm

An-/Abreise und Parken 👉 https://t.co/Sh0EaFyjfg #LOKFCC pic.twitter.com/k6Sbgyl0aY — FC Carl Zeiss Jena (@fccarlzeissjena) July 29, 2021

1. FC Lok Leipzig vs. Carl Zeiss Jena heute live im Free-TV im MDR

Ab 16.00 Uhr berichtet der MDR im Rahmen des Formats "Sport im Osten" live aus dem Bruno-Plache-Stadion zu Leipzig. Rene Kindermann, Stephanie Müller-Spirra und Tom Scheunemann führen fachkundig durch die Partie.

Regionalliga: Die Live-TV-Übertragung von Leipzig vs. Jena auf einen Blick

Sender : MDR

: MDR Übertragungsbeginn : 16.00 Uhr

: 16.00 Uhr Kommentatoren: Rene Kindermann, Stephanie Müller-Spirra, Tom Scheunemann

Lokomotive Leipzig vs. Carl Zeiss Jena: Die Regionalliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Online oder via App ist die Partie zudem im LIVE-STREAM zu sehen. Dieser ist zum einen in der MDR-Mediathek im Rahmen von "Sport im Osten" abrufbar, zum anderen könnt Ihr nach dem Download der "Sport im Osten"-App die Begegnung auch auf mobilen Geräten streamen. Den Link zum Herunterladen findet Ihr hier.

Lok Leipzig vs. Jena heute live: Die Aufstellungen

Hier könnt Ihr die Aufstellungen beider Teams nachlesen, sobal diese offiziell bekanntgegeben wurden.