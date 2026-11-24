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Ausgerechnet vor dem Duell zweier "Löwen-Klubs" in der Königsklasse gibt es in der türkischen Metropole Istanbul Aufruhr wegen der vermeintlichen Sichtung einer Wildkatze.

Vor dem wichtigen Champions-League-Spiel von Galatasaray gegen Aston Villa am Dienstagabend im Rams Park zu Istanbul wurde die türkische Millionen-Metropole von der angeblichen Sichtung einer Löwin in Atem gehalten.

Was war passiert? Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu hatte am Sonntagabend ein Anwohner aus dem nördlichen Stadtbezirk Sariyer den Behörden gemeldet, dass er dort eine Löwin gesichtet habe. Auch Überwachungskameras zeichneten ein ähnlich aussehendes Tier auf - unter anderem jene von Bertug Yildirim, fünfmaliger türkischer Nationalspieler in Diensten des Istanbuler Klubs Basaksehir.

"Wir waren gestern im Camp, und ich erhielt einen Anruf. Sie erzählten mir etwas von dem Löwen – ich konnte es kaum glauben", äußerte sich Yidirim zu der ungewöhnlichen Sichtung. Er habe daraufhin die Polizei informiert und dieser mitgeteilt, dass sich die Löwin in der Nähe seines Hauses aufhalte. "Hoffentlich wird er gefunden. Vielleicht suche ich bald nach dem Löwen, wenn ich nach Hause komme", so der 24-jährige Mittelstürmer.

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Über die Herkunft der angeblichen Wildkatze machten fortan wilde Spekulationen die Runde. Unter anderem verbreiteten sich Gerüchte, wonach die Löwin Galatasaray-Kapitän Abdülkerim Bardakci gehören solle. Der Innenverteidiger dementierte auf dem vereinseigenen TV-Sender: "Ich möchte etwas dazu sagen, weil gerade das ganze Land in Aufruhr ist. Ich habe einen einzigen Löwen, den ich zu Hause großziehe, und das ist mein Sohn. Mehr kann ich dazu nicht sagen."

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Dass Galatasarays Symbolfigur bekanntlich ein Löwe ist und das Tier auch im Wappen des heutigen Gegners Aston Villa zu sehen ist, macht die Aufregung vor dem Duell der beiden Vereine in der Königsklasse umso kurioser. In der Bevölkerung machte sich derweil verständlicherweise Angst breit, im türkischen Fernsehen liefen Sondersendungen, in denen Experten erklärten, wie man sich bei einer Begegnung mit einer Löwin verhalten sollte.

Die englische Zeitung Daily Mail hatte angesichts der Frage, ob Zuschauer in der Nähe von Galatasarays Stadion sicher seien, indes die UEFA um ein Statement gegeben. Und während der europäische Fußballverband eine Gefährdung der Fans ausschloss, gaben die ansässigen Behörden schon am Montagabend zumindest vorerst Entwarnung.

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"Keine konkreten Hinweise" auf einen Löwen in Istanbul

Die vorhandenen Videoaufnahmen des Tieres seien noch einmal aus unterschiedlichen Perspektiven gesichtet worden und man sei zu dem Schluss gekommen, dass es sich "weder um einen Löwen noch um eine andere Großkatzenart" handele, hieß es vom Istanbuler Gouverneursamt. Welches Tier stattdessen auf den Videobildern zu sehen ist, blieb zunächst unklar. Die Gegend der angeblichen Löwensichtung war zuvor jedenfalls gründlich abgesucht worden. Dabei seien "keine konkreten Hinweise darauf gefunden worden, dass sich ein Löwe in der Gegend aufhält".

Rein sportlich gesehen will Galatasaray am Dienstagabend mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase der Champions League machen. Nach zwei Siegen und sechs Punkten aus den ersten vier Spielen rangiert der türkische Meister aktuell auf Platz 18 der Ligaphase. Bei einem Erfolg zuhause über Villa und einem Sieg bei AEK Athen am kommenden Spieltag Anfang Dezember hätte Galatasaray einen Platz unter den ersten 24, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde, wahrscheinlich schon sicher.

Getty Images

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Am 7. Spieltag steht Ende Januar zunächst eine weitere machbare Aufgabe zuhause gegen Feyenoord Rotterdam an. Am finalen Spieltag eine Woche später noch auf Punkte angewiesen zu sein, wollen Victor Osimhen und Co. tunlichst vermeiden, schließlich sind die Türken dann bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain zu Gast.