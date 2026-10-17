Löst Jonas Urbig Manuel Neuer beim FC Bayern vorzeitig ab? Vincent Kompany reagiert deutlich auf Nachfrage

Trainer Vincent Kompany hat sich vor dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig zur Situation im Tor des FC Bayern München geäußert.

"Wir haben ganz klar kommuniziert, was wir vorhaben. Manu ist die Nummer 1 und wir wollen die Spielminuten von Jonas steigern", stellte Kompany am frühen Samstagabend bei Sky auf Nachfrage, ob Jonas Urbig Manuel Neuer möglicherweise schon zeitnah als Stammkeeper ablösen könnte, deutlich klar, dass die Bayern weiterhin am ursprünglichen Plan festhalten wollen.

Dessen Durchführung "wäre ohne Manus Führung, Menschlichkeit und seine Leistungen nicht möglich", lobte Kompany Neuer. Der 40-Jährige war nach seinen Patzern beim unglücklichen Auftritt in Augsburg (2:2) vergangene Woche vielerorts kritisiert worden. Aufgrund von Fußproblemen musste Neuer beim 3:3 in der Champions League bei Viking Stavanger unter der Woche aussetzen und stand auch gegen Leipzig noch nicht zur Verfügung.

Jonas Urbig vertritt Manuel Neuer auch gegen Leipzig

So hütete am Samstag erneut Urbig das FCB-Tor - bereits der vierte Saisoneinsatz des 23-Jährigen. Ob er dafür bereit wäre, schon jetzt dauerhaft Neuer zu verdrängen oder eher bis Saisonende weiterhin eine starke Nummer zwei geben werde? "Dass sie jetzt von einer starken Nummer zwei sprechen – das habt Ihr am Anfang noch nicht gesagt, das haben wir selbst erarbeitet", gab Kompany zu bedenken, dass nach Urbigs Verpflichtung aus Köln Anfang 2025 öffentlich noch deutlich mehr Skepsis darüber herrschte, ob der junge Torhüter eines Tages tatsächlich würde in Neuers Fußstapfen treten können.

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Hauptsächlich Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner, "sein Team sowie Jonas, Manu und Ulle (Sven Ulreich, d. Red.)" hätten Urbigs positive Entwicklung, die ihn mittlerweile zum deutschen A-Nationalspieler hat avancieren lassen, ermöglicht, betonte Kompany. "Viele andere Mannschaften wünschen sich das, was wir haben", fügte der Belgier an.

Ob Neuer auch in den kommenden Spielen aussetzen muss, ist noch offen. Der Vertrag des mehrmaligen Welttorhüters läuft jedenfalls am Saisonende aus, ein Karriereende im kommenden Sommer gilt als wahrscheinlich. Dann soll Urbig plangemäß die neue Nummer eins des Rekordmeisters werden, sein Arbeitspapier läuft noch bis 2029.