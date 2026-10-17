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KompanyGetty Images
Oliver Maywurm

Löst Jonas Urbig Manuel Neuer beim FC Bayern vorzeitig ab? Vincent Kompany reagiert deutlich auf Nachfrage

Bundesliga
Bayern München - RB Leipzig
Bayern München
J. Urbig
M. Neuer
V. Kompany

Zuletzt wurden Diskussionen darüber laut, ob Urbig nicht schon früher als gedacht Neuer dauerhaft ablösen könnte. Kompanys Reaktion fiel deutlich aus.

Trainer Vincent Kompany hat sich vor dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig zur Situation im Tor des FC Bayern München geäußert.

"Wir haben ganz klar kommuniziert, was wir vorhaben. Manu ist die Nummer 1 und wir wollen die Spielminuten von Jonas steigern", stellte Kompany am frühen Samstagabend bei Sky auf Nachfrage, ob Jonas Urbig Manuel Neuer möglicherweise schon zeitnah als Stammkeeper ablösen könnte, deutlich klar, dass die Bayern weiterhin am ursprünglichen Plan festhalten wollen.

Dessen Durchführung "wäre ohne Manus Führung, Menschlichkeit und seine Leistungen nicht möglich", lobte Kompany Neuer. Der 40-Jährige war nach seinen Patzern beim unglücklichen Auftritt in Augsburg (2:2) vergangene Woche vielerorts kritisiert worden. Aufgrund von Fußproblemen musste Neuer beim 3:3 in der Champions League bei Viking Stavanger unter der Woche aussetzen und stand auch gegen Leipzig noch nicht zur Verfügung.

Jonas Urbig vertritt Manuel Neuer auch gegen Leipzig

So hütete am Samstag erneut Urbig das FCB-Tor - bereits der vierte Saisoneinsatz des 23-Jährigen. Ob er dafür bereit wäre, schon jetzt dauerhaft Neuer zu verdrängen oder eher bis Saisonende weiterhin eine starke Nummer zwei geben werde? "Dass sie jetzt von einer starken Nummer zwei sprechen – das habt Ihr am Anfang noch nicht gesagt, das haben wir selbst erarbeitet", gab Kompany zu bedenken, dass nach Urbigs Verpflichtung aus Köln Anfang 2025 öffentlich noch deutlich mehr Skepsis darüber herrschte, ob der junge Torhüter eines Tages tatsächlich würde in Neuers Fußstapfen treten können.

Hauptsächlich Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner, "sein Team sowie Jonas, Manu und Ulle (Sven Ulreich, d. Red.)" hätten Urbigs positive Entwicklung, die ihn mittlerweile zum deutschen A-Nationalspieler hat avancieren lassen, ermöglicht, betonte Kompany. "Viele andere Mannschaften wünschen sich das, was wir haben", fügte der Belgier an.

Ob Neuer auch in den kommenden Spielen aussetzen muss, ist noch offen. Der Vertrag des mehrmaligen Welttorhüters läuft jedenfalls am Saisonende aus, ein Karriereende im kommenden Sommer gilt als wahrscheinlich. Dann soll Urbig plangemäß die neue Nummer eins des Rekordmeisters werden, sein Arbeitspapier läuft noch bis 2029.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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