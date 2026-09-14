Lob für "perfektes Tor" und eine Warnung: Hansi Flick über Karim Adeyemis Start beim FC Barcelona

Selbst beim an Spektakel reichen FC Barcelona stach Adeyemis später Siegtreffer zum 4:2 bei UD Levante heraus – auch ohne den Salto-Jubel des Sommer-Neuzugangs von Borussia Dortmund. "Das Tor war perfekt", sagte Flick anerkennend: "In dieser Situation sieht man, dass er etwas Besonderes mitbringt."

Das Tor in der Nachspielzeit (90.+3) war Adeyemis zweiter Treffer in der Liga und sein insgesamt drittes Tor für den spanischen Meister. Die 22 Millionen Euro, die Barca an den BVB überwiesen hat, sind bislang ein überaus lohnendes Investment: Im Schnitt trifft der neue Super-Joker alle 67 Minuten.

"Das überrascht mich nicht. Wenn er fokussiert ist, ist er ein fantastischer Spieler. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und weiß, was er uns geben kann", sagte Flick, der seinen Schützling zugleich in die Pflicht nahm: "Er darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern muss immer weiter an sich arbeiten."

Getty Images

Karim Adeyemi: Presse spricht von "enormer Bedeutung"

Lob erhält Adeyemi derzeit schließlich von allen Seiten. Von den Fans im Camp Nou war der Offensivspieler nach seinem Schlenzer in der Champions League mit viel Applaus bedacht worden, nach dem Siegtreffer in Valencia würdigte ihn die spanische Presse. Adeyemi habe genau in dem Moment geliefert, als ihn Barca am dringendsten gebraucht hatte, befand as: "Der deutsche Flügelspieler bestätigte damit erneut seine enorme Bedeutung als Joker und Offensivwaffe."

Auch dank Adeyemi winkt dem FC Barcelona unter Flick nun ein Rekord: Nach wettbewerbsübergreifend sechs Siegen zum Saisonstart winkt in der Liga gegen Racing Santander am Mittwoch (21.30 Uhr/DAZN) der siebte - es wäre gleichbedeutend mit dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte.