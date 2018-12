Liverpools van Dijk verrät: So kam es zum Streit mit Arsenals Sokratis

In der Halbzeit zwischen Liverpool und Arsenal kam es zur Rudelbildung. Virgil van Dijk verrät nun, wie er mit Sokratis aneinander geraten ist.

Innenverteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool hat verraten, wie es zur Auseinandersetzung zwischen ihm und Arsenal-Verteidiger Sokratis auf dem Weg in die Halbzeitpause am vergangenen Spieltag der Premier League gekommen ist, die ein Rudelbildung nach sich gezogen hat.

"Ich habe gesehen, dass er auf Mo zugerannt ist und gesagt hat, dass Mo eine Schwalbe begangen habe", erklärte der Niederländer nun und fügte an: "Er hat ihn (Salah, Anm. d. Red.) ein bisschen angegriffen und ich wollte dazwischengehen und Sokratis klarmachen, dass es keine Schwalbe war."

Van Dijk: Schütze meine Mitspieler immer

Sokratis brachte Salah bei der 1:5-Niederlage der Gunners an der Anfield Road in der 45. Minute zu Fall. Der Unparteiische entschied daraufhin zurecht auf Elfmeter, den der Ägypter souverän verwandelte. Anschließend kam es auf dem Weg in die Kabinen zur Auseinandersetzung zwischen den Stars, die daraufhin von Mitspielern und Sicherheitskräften getrennt werden mussten. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

"Natürlich kam dann jeder und hat gedacht, wir würden uns prügeln, aber das haben wir nicht", so van Dijk weiter. "Ich wollte nur mit Sokratis reden. Aber das passiert im Fußball und jetzt geht es weiter." Dass van Dijk Salah zur Seite stand, ist für ihn selbstverständlich: "Ich schütze meine Mitspieler immer, das ist normal und so sollte jeder reagieren!"