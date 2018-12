Liverpool-Trainer Jürgen Klopp verrät: Habe nur ein Selfie - mit Messi

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat verraten, dass er nur ein Selfie auf seinem Handy gespeichert hat - und dieses Bild zeigt ihn zusammen mit Barcelona-Star Lionel Messi. Mit dieser Anekdote antwortete er bei einer Charity-Gala auf die Frage nach dem seiner Meinung nach besten Fußballer aller Zeiten.

"Ich habe nur ein Selfie auf meinem Smartphone. Und das ist mit Messi", erklärte Klopp. "Cristiano war auch mit im Raum", sagte der Deutsche anschließend und erntete mit diesem Hinweis auf Cristiano Ronaldo zahlreiche Lacher.

Die Frage nach dem besten Spieler aller Zeiten ist damit allerdings für Klopp nicht geklärt. "Mein Vater hat mir immer gesagt, dass Pele der Beste ist, ganz egal, was die Leute in Zukunft behaupten werden", meinte Klopp und brachte damit den zweiten seiner Kandidaten ins Spiel. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

