Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: War bei der Parade nicht betrunken - Alisson hat das ganze Bier getrunken

Viele Fans dachten aufgrund der Bilder, dass Jürgen Klopp auf der Liverpool-Parade nach dem CL-Sieg einen gewissen Pegel hatte. Dem war aber nicht so.

Trainer Jürgen Klopp vom hat beteuert, bei der Parade durch die Stadt nach dem Triumph in der im Juni nicht betrunken gewesen zu sein.

"Die Leute dachten, ich war auf dem Bus betrunken, aber das stimmt nicht. Ich hatte nur zwei Bier", stellte er gegenüber Reportern klar. "Vielleicht habe ich betrunken ausgesehen - doch die ganzen Biere, die ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt getrunken haben sollte, hat Alisson getrunken."

Im anschließenden Sommerurlaub wurde dem 52-Jährigen so richtig bewusst, was er mit den Reds in der abgelaufenen Saison erreicht hat. "Im letzten Jahr hat mich mein Berater im Urlaub angerufen und gefragt, wie es mir geht", erzählte er über die Wochen nach der Champions-League-Finalniederlage gegen .

Erster Erfolg im dritten CL-Finale für Jürgen Klopp

"Ich sagte, dass es mir gut geht und ich darüber hinweg bin. Es ging sogar soweit, dass ich sagte, dass es mir auch mit dem Pokal neben mir nicht besser gehen könnte", erinnert sich Klopp. "Jetzt weiß ich, dass das eine Lüge war. Es macht einen großen Unterschied aus!"

In seinem persönlich dritten Endspiel in der Königsklasse konnte Klopp erstmals den Henkelpott gewinnen. Gegen gewann der englische Vizemeister mit 2:0.