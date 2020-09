Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nach Chelsea-Sieg sauer über Schadenfreude im Trainerstab: "Das will ich nicht sehen!"

Als Chelseas Christensen die Rote Karte sah, brach Jubel auf der Liverpool-Bank aus. Eine Schadenfreude, die Jürgen Klopp sauer aufstieß.

Jürgen Klopp hat am Sonntagabend beim 2:0-Sieg über den FC Chelsea ein Mitglied seines Trainerstabes gemaßregelt, nachdem dieser seine Schadenfreude über den Platzverweis gegen Andreas Christensen kurz vor der Pause zu deutlich gezeigt hatte.

Nachdem Christensen nach einer Notbremse und anschließendem VAR-Einsatz korrekterweise des Feldes verwiesen worden war und auf der Tribüne unter den Liverpool-Spielern Jubel ausgebrochen war, soll sich Klopp umgedreht haben und zunächst seine Ersatzspieler mit den Worten: "Seid ihr verrückt? Wir machen sowas nicht!", gerügt haben. Das berichtet der französische Journalist Julien Laurens, der für ESPN selbst vor Ort war.

Jürgen Klopp: "Das ist etwas, das ich nicht sehen will"

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel bestätigte Klopp den Vorfall. Es sei jedoch keiner seiner Spieler, sondern ein Mitglied seines Staffs Adressat der Maßregelung gewesen. "Ich habe ihm schon gesagt, was ich darüber denke und es ist alles in Ordnung. Aber in diesem Moment ist das etwas, das ich nicht sehen will", erklärte Klopp.

Nach dem Seitenwechsel nutzten die Reds prompt die Überzahl, Sadio Mane traf zum 1:0 (50.). Vier Minuten später nutzte Mane einen schweren Fehler von Chelsea-Torhüter Kepa zum 2:0 (54.) und sorgte für die Entscheidung im Top-Spiel des 2. Spieltags.

Nach der Niederlage tritt Chelsea am kommenden Samstag beim noch punktlosen Aufsteiger West Brom an. Für Liverpool und Klopp steht das nächste Top-Spiel an: Am Montag ist der ebenfalls stark gestartete zu Gast.