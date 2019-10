Liverpool-Talent Ben Woodburn nimmt sich Serge Gnabry zum Vorbild

Serge Gnabry galt früh als großes Talent, bis zum Star dauerte es aber eine ganze Weile. Ben Woodburn lässt sich vom FCB-Angreifer inspirieren.

Sturmjuwel Ben Woodburn nimmt sich auf seinem Weg zum Durchbruch bei Champions-League-Sieger den deutschen Nationalspieler Serge Gnabry zu Vorbild. Das verriet der 20-Jährige der Daily Mail . Woodburn gilt auf der Insel als herausragendes Talent, aktuell ist er von den Reds an Drittligist Oxford United ausgeliehen und steht dort bei einem mageren Saisontor in zwölf Partien.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Seine Situation erinnert den walisischen Nationalspieler an jene Gnabrys. Dieser schaffte vor einigen Jahren beim nicht auf Anhieb den Sprung von den Junioren zu den Profis und erlebte eine erfolglose Leihe zu . Erst nach seinem Abgang von Arsenal in Richtung nahm die Laufbahn des heutige Bayern-Stars so richtig Fahrt auf.

Ben Woodburn steht beim FC Liverpool bis 2022 unter Vertrag

Für Ben Woodburn ist das eine inspirierende Entwicklung. "Ich fühle mich, als hätte ich bereits eine Menge Erfahrung, aber dennoch bin ich noch sehr jung und lerne ständig dazu. Es ist eine große Hilfe, wenn ich sehe, wie sich jemand wie Serge Gnabry entwickelt", führte Woodburn aus. "Ich habe gesehen, wie er für Bayern München in der gegen Tottenham vier Tore erzielte. Aber als er 20 Jahre alt war, schaffte er es nicht einmal bei West Brom in die Mannschaft."

"Er hat gezeigt, dass man den Durchbruch schaffen kann, wenn man immer weiter hart arbeitet. Ich hoffe, mir gelingt etwas Ähnliches", so das Liverpooler Eigengewächs weiter. Bis Mai 2020 ist er aktuell noch nach Oxford ausgeliehen, sein Vertrag an der Anfield Road läuft noch bis 2022.

Woodburn debütierte im November 2016 für die Reds in der Premier League, als er beim 2:0 gegen Sunderland eingewechselt wurde. Insgesamt steht der Linksaußen bei elf Pflichtspieleinsätzen für Liverpool.