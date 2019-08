Liverpool-Star Virgil van Dijk verrät: Firmino war mein bester Mitspieler

Virgil van Dijk hat in einem Interview seinen besten Mitspieler genannt. Außerdem bezeichnete er Klopp und Koeman als seine Lieblingstrainer.

Virgil van Dijk hat verraten, dass Roberto Firmino der beste Spieler ist, mit dem er zusammengearbeitet hat. Im Interview mit talkSPORT sagte der Niederländer auf die Frage: "Ich bin ein bisschen voreingenommen und würde einen meiner Teamkollegen nennen. Ich würde sagen, Roberto Firmino."

Bereits 2015 wechselte Firmino für 41 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Liverpool und erzielte seitdem 67 Tore in 196 Spielen für die Reds. Nach van Dijks Ankunft in Liverpool im Jahr 2018 gewannen die beiden in diesem Jahr gemeinsam die und den UEFA Supercup.

Van Dijk verrät: Jürgen Klopp und Ronald Koeman waren meine besten Trainer

Neben seinem besten Mitspieler nannte der Innenverteidiger in dem Interview zudem seine wichtigsten Trainer. Dabei wählte er neben seinem Reds-Coach Jürgen Klopp auch den aktuellen niederländischen Nationaltrainer Ronald Koeman.

Bereits 2018 wechselte van Dijk für rund 85 Millionen Euro vom an die Merseyside und ist seitdem unverzichtbar für Jürgen Klopp. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt der Abwehrchef alle Partien in der Premier League und wurde anschließend von der englischen Spielervereinigung zum Spieler des Jahres gewählt.