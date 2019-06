Liverpool-News vor dem Finale der Champions League: Klopp will "unbedingt" den Titel

Jürgen Klopp ist bei den Reds-Fans äußerst beliebt - und seine Popularität dürfte mit dem CL-Titelgewinn noch steigen. Alle News zum FC Liverpool.

Zum zweiten Mal in Folge steht der im Finale der . Am Samstag treffen die Reds auf den Liga-Rivalen (ab 21 Uhr LIVE bei DAZN) - und für Trainer Jürgen Klopp ist es der dritte Anlauf seiner Karriere, um sich endlich den Henkelpott einmal zu sichern.

Wie es Klopp geschafft hat, auch ohne einen Titelgewinn zu einem der beliebtesten Trainer aller Zeiten bei den Reds zu werden, ist eine außergwöhnliche Geschichte. Dass es der Deutsche mit seinem Siegeswillen am Samstag sehr ernst meint, verdeutlichte er bereits im Vorfeld.

Der FC Liverpool am Samstag: Alle News zu den Reds vor dem Champions-League-Finale findet Ihr in diesem Artikel.

Jürgen Klopp: Wie der "Anti-Boss" die Herzen der Pool-Fans erobert hat

Auf den ersten Titel mit dem FC Liverpool wartet Jürgen Klopp noch - doch am Samstag könnte es endlich soweit sein. Doch auch ohne "Silverware" hat der deutsche Übungsleiter die Herzen der Liverpooler Anhänger erobert.

Klopp vor der Krönung: "Ich will das unbedingt"

Jürgen Klopp hat noch einmal bekräftigt, dass er nun unbedingt mit dem FC Liverpool seinen ersten Titel holen möchte. Im Champions-League-Finale gegen Tottenham hat er die Chance dazu.

"Ich will das Spiel unbedingt gewinnen, aber ich will das nicht für mich. Ich will das für meine Spieler und für diesen großartigen Klub", sagte er.

Andrew Robertson über Barca-Rückspiel: "Ich wusste, was kommt"

Im Champions-League-Halbfinale drehte der FC Liverpool gegen den ein 0:3 aus dem Hinspiel noch. An der Anfield Road triumphierten die Reds mit 4:0 - und Außenverteidiger Andrew Robertson hatte schon nach dem frühen 1:0 durch Divock Origi mehr als eine Ahnung, wie der Abend laufen würde.

"Als Divock in der siebten Minute getroffen hat, habe ich es nicht mehr nur geglaubt. Ich wusste es. Ich wusste, was kommt", sagte Robertson The Players' Tribune. Eine große Rolle beim Sensations-Comeback hätten auch die Fans gespielt. "Es ist fast unfair, was dort auf sie wartet", sagte er mit Blick auf die Gäste, die vor der beeindruckenden Kulisse an der Anfield Road spielen müssen.

Teambus des FC Liverpool bleibt im Finalstadion stecken

Der Teambus des FC Liverpool blieb am Mittwoch in der Ausfahrt des Finalstadions in Madrid stecken und musste dort eine halbe Stunde warten.

Ob das nun unbedingt ein schlechtes Omen für das Endspiel ist, bleibt abzuwarten.

Joel Matip: Der unterschätzte Anti-Star im Van-Dijk-Schatten

Joel Matip wird öffentlich kaum wertgeschätzt, denn sein Nebenmann Virgil van Dijk dominiert die Schlagzeilen. Oder bei Liverpool wird nur über die tolle Offensive gesprochen.

Dabei ist Matip aber bei Liverpool längst eine feste Größe. Der Ex-Schalker steht nun vor seinem Karriere-Highlight.

Liverpool-Co-Trainer Peter Krawietz im Interview: "Ramos-Foul hat mich nicht überrascht"

Er ist die rechte Hand von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: Peter Krawietz spricht im exklusiven Interview über den berühmten Eckball gegen den FC Barcelona, die Rolle der Liverpooler Balljungen und den Finalgegner Spurs.

