Liverpool gegen Neapel: LIVE-STREAM, TV, Aufstellungen, TICKER – die Champions League heute live

In der Champions League trifft der FC Liverpool heute auf die SSC Neapel. Wie erklären, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Der will Rache! Nachdem die Reds zum Auftakt der diesjährigen Champions-League-Saison eine empfindliche 0:2-Niederlage in Neapel kassiert haben, kommt es heute an der Anfield Road zum Rückspiel im Duell des englischen gegen den italienischen Vizemeister.

In Gruppe E ist es das absolute Spitzenspiel, denn sowohl Liverpool als auch Neapel sind klar auf Achtelfinalkurs. Mit zwei Remis und zwei Siegen in den ersten vier Spielen stehen die Italiener derzeit auf Rang zwei – hinter Liverpool, das zuletzt drei Siege in Serie feierte.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Liverpool und der heute im LIVE-STREAM und TV schauen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams und zeigen Euch Möglichkeiten für verschiedene LIVE-TICKER im Netz.

Liverpool gegen Neapel: Alle Infos zum Spiel

Duell FC Liverpool gegen SSC Neapel Datum 27. November, 21 Uhr Ort Anfield Road, Liverpool (England) Zuschauer 54.074 Plätze

Liverpool gegen Neapel heute im LIVE-STREAM sehen

Fans von Liverpool und Neapel aufgepasst: Das Spiel zwischen den beiden Traditionsklubs wird heute im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Im Rahmen der Rechtevergabe für die aktuelle Champions-League-Saison wurde bekannt, dass Sky und DAZN sich die zu übertragenden Spiele der Königsklasse aufteilen – den Kracher von der Anfield Road zeigt dabei DAZN.

Beginn der Übertragung ist wenige Minuten vor dem Anpfiff um 21 Uhr.

Um auf den LIVE-STREAM zu Liverpool gegen Neapel zugreifen zu können, müsst Ihr allerdings Abonnent von DAZN sein. Entscheidet Ihr Euch für das Monatspaket, kostet Euch das 11,99 Euro im Monat. Dabei ist der erste Monat gratis und der Service ist jederzeit kündbar.

Im DAZN-Jahrespass für 119,99 Euro ist DAZN für Euch sogar noch etwas günstiger. Statt 11,99 Euro zahlt Ihr dabei nur knapp 10 Euro pro Monat.

Neben zahlreichen Livespielen der hat DAZN noch zahlreiche weitere Highlights im Programm. Darunter die Freitags- und Montagsspiele der , die , , und alle Spiele der . Hinzu kommen LIVE-STREAMS aus der NFL, NBA, NHL, Darts und verschiedene Kampfsport-Events wie Boxen oder die UFC.

Liverpool gegen Neapel heute im live im TV sehen

Die einzige Möglichkeit, Liverpool gegen Neapel heute in in voller Länge zu schauen, ist der Streamingdienst DAZN (siehe Abschnitt zum LIVE-STREAM). Mit den richtigen Tricks könnt Ihr Liverpool gegen Neapel trotzdem auf Eurem Fernseher schauen.

Schlüssel hierzu ist die DAZN-App, die auf allen gängigen Smart-TV-Geräten installiert werden kann. Einmal heruntergeladen, könnt Ihr nach der Anmeldung mit Euren Zugangsdaten auf das komplette Programm des Streaminganbieters zugreifen.

Solltet Ihr keinen Smart-TV besitzen, könnte Euch Zubehör wie etwa der Amazon-Fire-TV-Stick die nötige Abhilfe leisten. Auch für das Amazon-Gadget steht die DAZN-App zum kostenlosen Download im Store bereit.

Alternativ zu DAZN zeigt auch Pay-TV-Sender Sky Ausschnitte von Liverpool gegen Neapel heute in der Konferenz live. Schon ab 18.30 Uhr beginnt bei Sky die Übertragung der langen Champions-League-Nacht. Zunächst werden die 18.55-Uhr-Spiele in der Konfernez übertragen, ehe um 21 Uhr die "große Konferenz" startet.

Liverpool gegen Neapel heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer es heute nicht schafft, den Kracher zwischen Liverpool und Neapel live zu sehen, kann auf einen der zahlreichen LIVE-TICKER im Netz zurückgreifen. Goal bietet einen solchen Ticker auf seiner Seite an.

Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights versorgt Euch der zuständige Tickerer auch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um beide Teams.

Liverpool gegen Neapel: Die Aufstellungen

Noch ist offen, wie der FC Liverpool und die SSC Neapel ins Spiel gehen. Sobald beide Trainer ihre Aufstellungen veröffentlicht haben, findet Ihr sie an dieser Stelle.