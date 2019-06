Liverpool-Star Naby Keita: Yaya Toure und Andres Iniesta sind meine größten Idole

Am Wochenende startet Naby Keita mit Guinea in den Afrika-Cup. Im Vorfeld spricht der Mittelfeldmotor über seine größten Vorbilder.

Liverpool-Mittelfeldspieler Naby Keita hat im exklusiven Gespräch mit Goal und SPOX verraten, dass er Yaya Toure und Andres Iniesta zu seinen größten Idolen zählt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Im afrikanischen Fußball ist es Yaya Toure, insgesamt betrachtet Andres Iniesta", sagte der 24-Jährige und schob nach: "Die beiden sind Legenden, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen."

: Naby Keita trifft mit Guinea auf Madagaskar

Während es rund um Toure zuletzt Verwirrung um sein angekündigtes Karriereende gab, ist Barcelona-Legende Iniesta aktuell noch in der japanischen J-League für tätig.

Keita, der in der abgelaufenen Saison mit Liverpool die gewann, startet mit der Nationalmannschaft Guineas am Samstag (22 Uhr) gegen Madagaskar in den diesjährigen Afrika-Cup.