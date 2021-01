FC Liverpool vs. Manchester United live: Wer zeigt die Premier League heute live im TV und LIVE-STREAM?

Giganten-Duell in der Premier League: Der FC Liverpool empfängt Manchester United. Wir liefern Euch alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Top-Spiel-Alarm in der englischen Premier League: Der FC Liverpool empfängt zum Duell der Traditionsteams. Doch es ist auch gleichzeitig das Duell Zweiter gegen Erster, es geht also um einiges in dieser Partie. Anstoß ist am heutigen Sonntag um 17.30 Uhr, Ort des Geschehens ist das Anfield Stadium in Liverpool.

Während der amtierende Meister in den letzten fünf Ligapartien zweimal als Sieger vom Platz ging, genauso oft Remis spielte und einmal das Nachsehen hatte, liest sich die Bilanz der Red Devils besser: Von den vergangenen fünf Premier-League-Duellen entschied United vier für sich, einmal teilte man die Punkte.

Damit rangiert das Team von Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer aktuell mit 36 Punkten an der Tabellenspitze - drei Zähler vor Verfolger Liverpool. Das Klopp-Team kann mit einem Sieg die Spitzenposition zurückerobern.

Bereits im Vorfeld des Aufeinandertreffens gab es reichlich Diskussionsstoff: Klopp echauffierte sich über die hohe Anzahl an Elfmetern, die Manchester United in letzter Zeit zugesprochen bekommen hatte. Dabei ließ der ehemalige BVB-Coach offen, ob er damit auf die Fallsucht der Spieler oder auf die mögliche Bevorzugung seitens der Unparteiischen anspielte. Kritik erntete er dabei jedenfalls vom früheren Schiedsrichter Mark Clattenburg.

Es ist angerichtet, das Top-Spiel zwischen dem und Manchester United. In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM heute verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu den Aufstellungen beider Teams.

FC Liverpool vs. Manchester United heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung FC Liverpool - Manchester United Wettbewerb Premier League, 19. Spieltag Datum Sonntag, 17. Januar 2021 | 17.30 Uhr Ort Anfield Stadium | Liverpool Zuschauer -

FC Liverpool gegen Manchester United heute live: Die Premier League im TV und LIVE-STREAM

Es ist wieder Zeit für die Premier League. Das bedeutet gleichzeitig allerdings, dass Ihr die Begegnung nicht im deutschen Free-TV verfolgen könnt.

Kein Sender besitzt derzeit die Rechte an der englischen Eliteliga. Wir liefern Euch dennoch zahlreiche Alternativen, mit denen Ihr am heutigen Sonntag mit von der Partie sein könnt.

FC Liverpool vs. Manchester United: Die Premier League heute live im TV mit Sky

Die Premier-League-Experten unter Euch wissen es ohnehin bereits: Aktuell gibt es die Spiele von der Insel nur im Pay-TV bei Sky. Um die Partien live und in voller Länge verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement beim Unterföhringer Sender.

Das Top-Spiel läuft heute auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 17 Uhr, startet die Vorberichterstattung. Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begleitet Euch durch die Partie.

Alle Informationen zu den verschiedenen Angeboten, Preisen sowie Inhalten, findet Ihr auf der Sky-Website - und zwar hier!

It's time to hear from Jürgen Klopp ahead of #LIVMUN 🎥



All the latest on team news and more… 🔴 https://t.co/buXeVT1ICe — Liverpool FC (@LFC) January 15, 2021

FC Liverpool vs. Manchester United heute live: Die Premier League im LIVE-STREAM bei Sky

Bei Sky habt Ihr insgesamt drei Möglichkeiten, das Duell zwischen Liverpool und Manchester United zu verfolgen. Neben der Übertragung über den Receiver auf Eurem TV könnt Ihr die Begegnung per LIVE-STREAM auf Euren mobilen Endgeräten sehen - live und in voller Länge.

Perfekt für unterwegs! Wir zeigen Euch, wie und wo.

FC Liverpool gegen Manchester United live: Die Premier League heute im LIVE-STREAM auf Sky Go

Eine Option stellt Sky Go dar. Mit Eurem Abo habt Ihr automatisch Zugang zum LIVE-STREAM. Das Einzige, was Ihr dazu noch braucht, ist die Sky-Go-App. Diese ist auf allen mobilen Endgeräten kompatibel. Egal, ob Smartphone oder Tablet - einfach Zugangsdaten eingeben und los geht's. Alle weiteren Informationen zu Sky Go erhaltet Ihr unter diesem Link!

Klickt einfach auf den entsprechenden Link und ladet Euch die App auf Euer Gerät:

FC Liverpool vs. Manchester United live: Die Premier League heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Möglichkeit zwei heißt Sky Ticket. Der Vorteil hierbei ist, dass Ihr Euch nicht direkt für ein ganzes Jahr an Sky binden müsst.

Sky Ticket bietet Euch nämlich die Option des Monatsabos. Außerdem ist der Dienst auch kurzfristig vor Anpfiff buchbar. Alle weiteren Infos gibt es hier!

Auch hier könnt Ihr auf die Apps des jeweiligen Betriebssystems zugreifen:

Quelle: Getty Images

FC Liverpool gegen Manchester United heute live: Die Aufstellungen in der Premier League

Rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie findet Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Teams. Schaut also noch einmal gegen 16.30 Uhr vorbei!

"You don’t get anything for being top of the league in January," adds the boss.



"It’s not something we value, it’s where you end up at the end of the season."#MUFC #LIVMUN pic.twitter.com/R7PCrr9Ge3 — Manchester United (@ManUtd) January 15, 2021

Premier League - FC Liverpool vs. Manchester United heute live: Das Gigantenduell im LIVE-TICKER bei Goal

Für alle, die unterwegs sind und dabei nicht auf den LIVE-STREAM zugreifen können, haben wir die ideale Alternative: den LIVE-TICKER von Goal!

Hier bleibt Ihr die gesamte Partie lang am Ball und verpasst nichts - von Statistiken vor Anpfiff über entscheidende Szenen im Spiel bis hin zu allem Wissenswertem! Folgt einfach diesem Link und gelangt direkt zum Ticker!