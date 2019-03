Liverpool-Trainer Klopp mit flammender Rede gegen Rassismus: "Würde meine Spieler zu 100 Prozent vom Platz holen"

Jürgen Klopp hat sich in einer emotionalen Rede zu 100 Prozent gegen Rassismus gestellt. Auch andere Trainer-Größen stimmen mit ein.

Nach den Rassismus-Eklats der letzten Wochen hat Trainer Jürgen Klopp vom eine flammende Rede gehalten und harte Strafen gegen die Täter gefordert.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Ich bin so enttäuscht, dass in unserer Welt immer noch Menschen so etwas machen", sagte der 51-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz: "Diese Menschen nutzen ihre Stimme für die völlig falschen Dinge. Es ist so frustrierend, dass ich es wirklich nicht glauben kann."

Liverpools Trainer Jürgen Klopp fordert harte Strafen bei Rassismus

Klopp bezog sich damit unter anderem auf die Vorkommnisse während des EM-Qualifikationsspiels zwischen Montenegro und . Raheem Sterling, Callum Hudson-Odoi und Danny Rose wurden hier offenbar rassistisch beleidigt und mit Affenlauten verunglimpft. Im Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien kam es darüber hinaus zu einem ähnlichen Eklat in Richtung Leroy Sane und Ilkay Gündogan.

"Vielleicht denken manche Leute, so etwas zu rufen, ist lustig. Aber das ist es einfach nicht. Es ist schrecklich", stellte Klopp klar und forderte ein hartes Vorgehen gegen entsprechende Personen: "Man darf so etwas nicht ignorieren. Wir müssen mit dem Finger darauf zeigen und offen darüber sprechen. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass Menschen, die sowas tun, bestraft werden."

Jürgen Klopp würde seine Spieler bei Rassismus-Vorfällen vom Platz holen

Rassistische Anfeindungen seien verboten und dementsprechend "jede Bestrafung erlaubt", so Klopp: "Was auch immer ich tun könnte, ich würde es tun. Wir müssen diese Spiele dann unterbrechen und einfach alles dagegen tun."

Sollten vom ganzen Stadion und nicht nur von vereinzelten Personen entsprechende Beleidigungen zu hören sein, würde er seine Spieler "zu 100 Prozent" vom Platz holen.

Allerdings sei das konkrete Vorgehen gegen Rassismus nicht Trainersache, sondern Aufgabe der Offiziellen. "Wenn ich die Spieler vom Platz hole, dann kommt irgendjemand und sagt, so schlimm war es nicht und dann verlieren wir das Spiel", erklärte Klopp.

Auch Pep Guardiola und Maurizio Sarri sprechen sich für Maßnahmen gegen Rassismus aus

Auch Klopps Trainerkollegen Pep Guardiola von und Maurizio Sarri vom haben sich im Zusammenhang mit Rassismus in den Stadien für drastische Maßnahmen ausgesprochen. Der Italiener Sarri schlug vor, dass der Schiedsrichter bei ersten rassistischen Ausfällen das Spiel zunächst für zehn Minuten unterbricht, sollten anschließend weitere diskriminierende Äußerungen auf den Tribünen zu vernehmen sein, müsse der Referee das Spiel abbrechen.

"Wir brauchen eine Regel für die Premier League, aber auch für den gesamten Fußball, die es erlaubt, bei rassistischen Vorfällen die Spieler zu schützen", sagte Sarri. Der frühere Bayern-Trainer Guardiola äußerte sich angesichts der jüngsten Zwischenfälle ähnlich und behielt sich vor, bei rassistischen Attacken gegen seine Spieler, seine Mannschaft vom Feld zu nehmen.

Die beiden Teammanager machten aber unisono deutlich, dass Rassismus kein spezifisches Problem des Fußballs, sondern der Gesellschaft sei. "Dumme Leute gibt es auf der ganzen Welt", sagte Sarri, der dieses Problem auch aus seiner Heimat kennt. Guardiola betonte, dass er keinen Alleingang unternehmen werde: "Ich müsste das mit dem Verein, unserem Vorstand, meinem Kapitän sowie mit der ganzen Mannschaft besprechen. Wenn wir alle einer Meinung sind, werden wir auch in einem entsprechenden Fall handeln."