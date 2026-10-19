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Liverpool gegen Villarreal: Alles Wissenswerte in der Champions-League-Vorschau

Liverpool - FC Villarreal
Liverpool
FC Villarreal
Champions League
D. Szoboszlai

Ausführliche Vorschau auf das Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und Villarreal. Wir sprechen über Taktik, die Personallage, die Form beider Teams und mehr.

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Champions League - Spielwoche 3
Anfield

Die Partie zwischen Liverpool und Villarreal beginnt am 20. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

Liverpool will seine makellose Champions-League-Serie an der Anfield Road fortsetzen

Die Mannschaft von Andoni Iraola bewies am Wochenende in der Premier League gegen Brentford Moral und drehte einen Rückstand zu einem 2:1-Sieg. Nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Manchester City war das ein dringend benötigtes Ergebnis. In der Champions League lief es für Liverpool bislang dagegen nach Wunsch: An der Anfield Road gab es ein 2:1 gegen Atletico Madrid, auswärts bei LASK einen deutlichen 6:3-Sieg. Trotz eines wechselhaften Starts in die nationale Saison hat Iraolas Mannschaft nun sechs ihrer letzten acht Pflichtspiele gewonnen.

Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Villarreal bislang mit wechselhaften Ergebnissen

Villarreals Serie von sieben Niederlagen in der Champions League endete im letzten Spiel mit einem 3:1 gegen Napoli, obwohl die Mannschaft zunächst in Rückstand geraten war. Villarreal startete schwach in diese Saison und blieb in sechs aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ohne Sieg, darunter vier Niederlagen in Serie. Seitdem hat sich die Mannschaft etwas stabilisiert und drei von fünf Spielen gewonnen, darunter die Partie gegen Napoli.

Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

An der Anfield Road könnten Tore fallen

Villarreal blieb in keinem seiner letzten 13 Champions-League-Spiele ohne Gegentor. Die Chancen auf eine Partie ohne Gegentor an der Anfield Road erscheinen gering, zumal das Team in seinen letzten 33 Spielen in diesem Wettbewerb nur dreimal zu null spielte.

Wichtige Statistiken und Verletzungen

  • Liverpool erzielte in 13 seiner letzten 15 Champions-League-Gruppenspiele an der Anfield Road mindestens zwei Tore.
  • Liverpool muss auf Dominik Szoboszlai und Jeremie Frimpong verzichten, die sich am Wochenende gegen Brentford beide verletzten. Villarreal reist ohne Nicolas Pepe und Tajon Buchanan an die Anfield Road.

Personal und Kader

Liverpool vs FC Villarreal Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
FC Villarreal crest
FC Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJérémy JacquetJérémy JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoT. NyoniT. NyoniB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaR. GravenberchR. Gravenberchteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
FC Villarreal crest
FC Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Startelf

FC Villarreal

Trainer

  • A. Iraola
  • Inigo Pérez

Andoni Iraola dürfte eine starke Mannschaft aufbieten. Die voraussichtliche Startelf lautet: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Lewis Koumas. Für die Heimmannschaft werden derzeit keine Verletzungen oder Sperren gemeldet. Kurz vor dem Anpfiff werden jedoch weitere Informationen ergänzt.

Villarreals Cheftrainer Inigo Perez dürfte Luiz Junior im Tor aufstellen. Vor ihm wird eine Viererkette aus Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga und Santiago Mourino erwartet. Alberto Moleiro und Gerard Moreno gehören zu den Offensivspielern, die voraussichtlich zum Einsatz kommen. Für die Gäste sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren bestätigt.

Form

LIV

LIV - Form

TOT
S3-1
BOU
S0-1
MCI
N0-3
LAS
S3-6
BRE
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VIL

VIL - Form

MAL
S1-3
LEV
S3-1
RMA
N1-0
NAP
S3-1
ELC
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Liverpool geht in guter Form in diese Partie: In den letzten fünf Spielen gab es vier Siege und eine Niederlage. Zuletzt drehte die Mannschaft in der Premier League gegen Brentford einen Rückstand zu einem 2:1-Sieg. Zuvor hatte sie in der Champions League mit 6:3 bei LASK gewonnen. Der einzige Rückschlag in dieser Serie war eine 0:3-Heimniederlage gegen Manchester City. In diesen fünf Spielen erzielte Liverpool elf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das spiegelt eine offensive, bisweilen aber auch anfällige Spielweise wider.

Villarreal holte in seinen letzten fünf Spielen drei Siege und ein Unentschieden bei einer Niederlage. Am Wochenende spielte die Mannschaft in LaLiga 0:0 gegen Elche, zuvor gelang ihr in der Champions League der beeindruckende 3:1-Sieg gegen Napoli. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 0:1 gegen Real Madrid. Villarreal erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die Mannschaft reist somit mit offensivem Schwung an die Anfield Road.

Direkter Vergleich

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenFC Villarreal
3
1
1
Champions League
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
END
Champions League
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Liverpool
LIV
2
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FC Villarreal
VIL
0
END
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
Europa League
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
END
Klub Freundschaftsspiele
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
END
8Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Die jüngsten Begegnungen der beiden Klubs fanden im Champions-League-Halbfinale 2022 statt. Liverpool gewann an der Anfield Road mit 2:0, bevor Villarreal zu Hause eine 2:3-Niederlage hinnehmen musste. Liverpool kam mit einem Gesamtergebnis von 5:2 weiter. In den fünf dokumentierten Duellen hat Liverpool die bessere Bilanz. Auch in beiden Spielen des Europa-League-Halbfinals 2016 besiegte Liverpool Villarreal, dessen einziger Sieg im Hinspiel dieses Duells gelang.

Tabellenstand

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Ligaphase der Champions League liegt Liverpool auf Platz fünf und hat damit gute Chancen auf den direkten Einzug ins Achtelfinale. Villarreal steht auf Rang 14 und muss härter um einen Platz in der K.-o.-Phase kämpfen. Für die Gäste ist diese Partie daher besonders wichtig.

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