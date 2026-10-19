Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Anfield

Die Partie zwischen Liverpool und Villarreal beginnt am 20. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

Liverpool will seine makellose Champions-League-Serie an der Anfield Road fortsetzen

Die Mannschaft von Andoni Iraola bewies am Wochenende in der Premier League gegen Brentford Moral und drehte einen Rückstand zu einem 2:1-Sieg. Nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Manchester City war das ein dringend benötigtes Ergebnis. In der Champions League lief es für Liverpool bislang dagegen nach Wunsch: An der Anfield Road gab es ein 2:1 gegen Atletico Madrid, auswärts bei LASK einen deutlichen 6:3-Sieg. Trotz eines wechselhaften Starts in die nationale Saison hat Iraolas Mannschaft nun sechs ihrer letzten acht Pflichtspiele gewonnen.

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Villarreal bislang mit wechselhaften Ergebnissen

Villarreals Serie von sieben Niederlagen in der Champions League endete im letzten Spiel mit einem 3:1 gegen Napoli, obwohl die Mannschaft zunächst in Rückstand geraten war. Villarreal startete schwach in diese Saison und blieb in sechs aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ohne Sieg, darunter vier Niederlagen in Serie. Seitdem hat sich die Mannschaft etwas stabilisiert und drei von fünf Spielen gewonnen, darunter die Partie gegen Napoli.

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An der Anfield Road könnten Tore fallen

Villarreal blieb in keinem seiner letzten 13 Champions-League-Spiele ohne Gegentor. Die Chancen auf eine Partie ohne Gegentor an der Anfield Road erscheinen gering, zumal das Team in seinen letzten 33 Spielen in diesem Wettbewerb nur dreimal zu null spielte.

Wichtige Statistiken und Verletzungen

Liverpool erzielte in 13 seiner letzten 15 Champions-League-Gruppenspiele an der Anfield Road mindestens zwei Tore.

Liverpool muss auf Dominik Szoboszlai und Jeremie Frimpong verzichten, die sich am Wochenende gegen Brentford beide verletzten. Villarreal reist ohne Nicolas Pepe und Tajon Buchanan an die Anfield Road.

Personal und Kader

Andoni Iraola dürfte eine starke Mannschaft aufbieten. Die voraussichtliche Startelf lautet: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Lewis Koumas. Für die Heimmannschaft werden derzeit keine Verletzungen oder Sperren gemeldet. Kurz vor dem Anpfiff werden jedoch weitere Informationen ergänzt.

Villarreals Cheftrainer Inigo Perez dürfte Luiz Junior im Tor aufstellen. Vor ihm wird eine Viererkette aus Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga und Santiago Mourino erwartet. Alberto Moleiro und Gerard Moreno gehören zu den Offensivspielern, die voraussichtlich zum Einsatz kommen. Für die Gäste sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren bestätigt.

Form

Liverpool geht in guter Form in diese Partie: In den letzten fünf Spielen gab es vier Siege und eine Niederlage. Zuletzt drehte die Mannschaft in der Premier League gegen Brentford einen Rückstand zu einem 2:1-Sieg. Zuvor hatte sie in der Champions League mit 6:3 bei LASK gewonnen. Der einzige Rückschlag in dieser Serie war eine 0:3-Heimniederlage gegen Manchester City. In diesen fünf Spielen erzielte Liverpool elf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das spiegelt eine offensive, bisweilen aber auch anfällige Spielweise wider.

Villarreal holte in seinen letzten fünf Spielen drei Siege und ein Unentschieden bei einer Niederlage. Am Wochenende spielte die Mannschaft in LaLiga 0:0 gegen Elche, zuvor gelang ihr in der Champions League der beeindruckende 3:1-Sieg gegen Napoli. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 0:1 gegen Real Madrid. Villarreal erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die Mannschaft reist somit mit offensivem Schwung an die Anfield Road.

Direkter Vergleich

Die jüngsten Begegnungen der beiden Klubs fanden im Champions-League-Halbfinale 2022 statt. Liverpool gewann an der Anfield Road mit 2:0, bevor Villarreal zu Hause eine 2:3-Niederlage hinnehmen musste. Liverpool kam mit einem Gesamtergebnis von 5:2 weiter. In den fünf dokumentierten Duellen hat Liverpool die bessere Bilanz. Auch in beiden Spielen des Europa-League-Halbfinals 2016 besiegte Liverpool Villarreal, dessen einziger Sieg im Hinspiel dieses Duells gelang.

Tabellenstand

In der Ligaphase der Champions League liegt Liverpool auf Platz fünf und hat damit gute Chancen auf den direkten Einzug ins Achtelfinale. Villarreal steht auf Rang 14 und muss härter um einen Platz in der K.-o.-Phase kämpfen. Für die Gäste ist diese Partie daher besonders wichtig.