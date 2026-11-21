Liverpool gegen Manchester United: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 11:30 Anfield

Pochettinos Feuertaufe trifft auf Liverpools Aufwind in Anfield

Liverpool empfängt Manchester United am Sonntag in Anfield zu einem Premier-League-Spiel, das an beiden Enden der Tabelle von großer Bedeutung ist. Liverpool steht auf Platz vier, während United nach einem miserablen Saisonstart als Tabellen-18. anreist.

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Mauricio Pochettino betreut United zum ersten Mal, nachdem er vergangene Woche als Nachfolger von Michael Carrick bestätigt worden war. Unmittelbar nach dem Spiel der Concacaf Nations League gegen Haiti am Dienstag flog er von Cincinnati nach Manchester. Seinem Trainerteam blieb damit kaum Zeit, seinen neuen Kader auf eines der schwierigsten Auswärtsspiele im englischen Fußball vorzubereiten.

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Auch Liverpool-Trainer Andoni Iraola hat vor dem Wochenende Sorgen. Eine lange Verletztenliste hat seinen Kader in den vergangenen Wochen beeinträchtigt. Zudem bleibt der Fitnesszustand von Dominik Szoboszlai im Blick, nachdem der ungarische Mittelfeldspieler während der Länderspielpause trotz Beschwerden gespielt hatte.

Uniteds Lage ist ernst. Nur ein Sieg aus den ersten zehn Premier-League-Spielen hat die Mannschaft in die Abstiegszone gebracht. Pochettino steht sofort vor einer Bewährungsprobe gegen Liverpool, das trotz eigener Formschwankungen zu Hause klarer Favorit sein wird.

Für Pochettino beginnt am Sonntag eine Rettungsmission. Seine Mitarbeiter im Trainerstab haben das Camp der US-Männernationalmannschaft bereits verlassen, um in Carrington mit den Vorbereitungen zu beginnen. Doch die Zeit ist knapp.

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