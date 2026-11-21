Liverpool gegen Manchester United mit einem VPN sehen

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 11:30 Anfield

Mauricio Pochettinos Amtszeit bei Manchester United beginnt an einem der anspruchsvollsten Spielorte des englischen Fußballs: United tritt am Sonntag in der Premier League an der Anfield Road gegen Liverpool an.

Pochettino kam erst am Mittwoch in Carrington an und löste den entlassenen Michael Carrick ab. United hatte aus den ersten zehn Ligaspielen nur einen Sieg geholt und stand auf Tabellenplatz 18, so schlecht wie zu diesem Zeitpunkt seit 1986/87 nicht mehr. Pochettino räumte ein, im Wettlauf darum, seinen Kader vorzubereiten, nur drei oder vier Stunden pro Nacht zu schlafen.

Liverpool steht auf Platz vier und hat laut dem Supercomputer von Opta eine Siegchance von 57,3 Prozent. Allerdings hat die Mannschaft in dieser Saison nur eines ihrer fünf Liga-Heimspiele gewonnen. Das Team von Andoni Iraola verlor zudem seinen letzten Europapokalauftritt in der Champions League gegen Fenerbahce.

Iraola hat seine Spieler davor gewarnt, sich von Uniteds Tabellenplatz täuschen zu lassen. Die Gäste gewannen in der vergangenen Saison mit 2:1 an der Anfield Road und entschieden beide Ligaduelle mit Liverpool für sich. Diese Ergebnisse zeigen, dass sie unabhängig von ihrem Tabellenplatz eine ernstzunehmende Gefahr sind.

Pochettino übernimmt eine Mannschaft, die in der Premier League noch kein Spiel ohne Gegentor bestritten hat und pro gegnerischem Schuss einen Wert von 0,14 erwarteten Toren ohne Elfmeter zulässt. Das ist der schlechteste Wert der Liga. Seine dringendste Aufgabe besteht darin, eine Abwehr zu ordnen, die in dieser Saison immer wieder Schwächen gezeigt hat.

Auch Pochettinos persönliche Bilanz gegen den Gegner vom Sonntag ist schwierig: Während seiner Zeit bei Tottenham und Chelsea gewann der Argentinier keines seiner letzten acht Duelle mit Liverpool. Sowohl die Vorgeschichte als auch die aktuellen Umstände machen dieses Spiel zu einer harten Prüfung.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung von Liverpool gegen Manchester United wissen müssen.

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