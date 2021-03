Liverpool gegen Leipzig: Deshalb findet das Spiel in Budapest statt

Im Champions-League-Achtelfinale treffen der FC Liverpool und Leipzig wieder in Budapest aufeinander. Goal erklärt, warum die Reds ausweichen müssen.

Im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League kommt es zum Duell zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig und damit erneut zum Aufeinandertreffen von Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann. Das Rückspiel wird heute Abend um 21 Uhr in Budapest angepfiffen .

Die Puskas-Arena in Budapest war vor wenigen Wochen kein gutes Pflaster für die Bullen aus Leipzig: Mit 0:2 verloren sie das Hinspiel gegen Liverpool. Jürgen Klopp erhoffte sich nach diesem Sieg die Rückkehr zu alter Stärke, doch mittlerweile stecken die Reds in einer ernsthaften Krise und verloren unter anderem die letzten sechs Heimspiele auf der Insel!

Leipzig hingegen bleibt in der Bundesliga Bayern-Verfolger Nummer eins und gewann seit der Hinspiel-Niederlage alle vier Partien in der Liga. Nun scheint sogar ein Weiterkommen der Schützlinge von Julian Nagelsmann keine "Mission Impossible" - zumal das Rückspiel nicht an der Anfield Road stattfindet.

Wir werfen einen Blick auf den Austragungsort des heutigen Hinspiels im Achtelfinale der Champions League - der Puskas-Arena in Budapest. Goal erklärt die Gründe und wie man auf Budapest als neuen Spielort gekommen ist.

Wettbewerb UEFA Champions League, Achtelffnal-Rückspiel Begegnung FC Liverpool - RB Leipzig Stadion Puskas-Arena, Liverpool Anpfiff 10.03.2021, 21 Uhr

Am vergangenen Donnerstag teilte die UEFA mit, dass das Rückspiel zwischen Liverpool und Leipzig erneut in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen wird. Da Leipzig bei einem Gastspiel an der Anfield Road am 10. März nach der Rückreise aufgrund der Coronamaßnahmen eine Quarantäne gedroht hätte, wurde die Partie erneut in die ungarische Hauptstadt verlegt. Dafür mussten die Sachsen sogar eine Strafe zahlen , denn ganz freiwillig wich Liverpool nicht nach Budapest aus. Der Gastgeber musste einen neuen Austragungsort suchen und der Gastverein ist dazu verpflichtet, eine Kompensationsleistung zu zahlen. So sehen es die UEFA-Regularien vor.

FC Liverpool vs. RB Leipzig heute in Budapest: Alle Infos zum Stadion

Bereits im Hinspiel durften die Mannschaften das Stadion, benannt nach Ungarns Legende Ferenc Puskas, kennenlernen. Wir haben hier ein paar Fakten zum Stadion zusammengefasst:

Stadion: Puskas Arena

Puskas Arena Eröffnung: 15. November 2019

15. November 2019 Oberfläche: Naturrasen

Naturrasen Kapazität : 67.155 Plätze

: 67.155 Plätze Spielfläche: 105 x 68 m



Bild: Getty Images

FC Liverpool gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick