Liverpool gegen Fulham: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool und Fulham stoßen am 12. September 2026 um 14:00 Uhr GMT an (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST).

Premier-League-Action am Samstag in Merseyside

Liverpool kehrt nach Anfield zurück und empfängt Fulham am 4. Spieltag der Premier-League-Saison. Nach einem überzeugenden Auswärtssieg am Wochenende will Liverpool den Heimvorteil nutzen, um sich weiterhin in der Spitzengruppe der Tabelle festzusetzen. Für Fulham bietet die Reise nach Merseyside nach einer torreichen Niederlage im nationalen Wettbewerb die direkte Chance auf eine Reaktion und einen Härtetest für die eigene Defensive gegen eine der besten Offensiven der Liga.

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Liverpools Dominanz am 3. Spieltag: Alexander Isaks Doppelpack sichert die Punkte

Liverpool geht voller Selbstvertrauen in den Samstag, nachdem am 3. Spieltag (4. September) ein souveräner 2:0-Auswärtssieg gegen Ipswich Town in der Portman Road gelang. Stürmer Alexander Isak stahl früh allen die Show und erzielte in der sechsten und neunten Minute die Tore, die Liverpool die vollständige Kontrolle über die Partie verschafften. Das Team von Andoni Iraola legte unter der Woche dann mit dem jüngsten Madrid-Erfolg nach und besiegte Atletico Madrid in der Champions League dank der Treffer von Dominik Szoboszlai und Alexis Mac Allister mit 2:1.

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Fulhams Thriller am 3. Spieltag: Herzschmerz zu Hause in einem Fünf-Tore-Spiel

Fulham reist in den Norden und will nach einer wilden 2:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace im Craven Cottage am 3. Spieltag (5. September) einen Neustart hinlegen. Frühe Tore von Josh King und César Palacios bescherten Fulham eine 2:1-Halbzeitführung, doch ein Doppelpack von Tyrick Mitchell in der zweiten Hälfte und ein spätes Tor von Ben Chilwell drehten die Partie zugunsten von Crystal Palace. Das Team von Marco Silva zeigte vor dem Tor viel Gefahr, braucht in der Defensive aber deutlich mehr Ordnung, um Liverpools Angriffsreihe in Schach zu halten.

Anfield als Schauplatz: Taktikduell erwartet

Historisch gesehen hat Liverpool an der Anfield Road meist die Oberhand behalten, doch Fulhams energisches Umschaltspiel im Mittelfeld birgt immer das Potenzial für eine Überraschung. Das Duell im zentralen Mittelfeld zwischen Alexis Mac Allister und Fulhams Aufbau wird entscheidend dafür sein, das Tempo zu kontrollieren, während Alexander Isak und Florian Wirtz versuchen werden, Fulhams Viererkette zu knacken. Da beide Teams schon früh im September auf Touren kommen wollen, verspricht das Duell am Samstag hochklassige Action ab dem Anpfiff.

Mögliche Startaufstellungen

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Szoboszlai; Munoz, Wirtz, Ngumoha; Isak

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Iwobi, King, Palacios; Garcia

Teamnews & Kader

Liverpools Trainer Andoni Iraola muss mit zwei Ausfällen klarkommen. Conor Bradley und Hugo Ekitike sind beide als verletzt gelistet und werden die Partie verpassen. Ekitikes Ausfall ist besonders langwierig, der Stürmer erholt sich von einer Achillessehnenverletzung und wird bis 2027 nicht zur Verfügung stehen, um seine mit Spannung erwartete französische Partnerschaft mit Barcola zu bilden. Eine wahrscheinliche Startelf wurde nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Fulhams Trainer Alvaro Arbeloa muss auf Tom Cairney verzichten, der weiterhin auf der Verletztenliste steht. Bei den Gästen gibt es keine Sperren, und auch eine voraussichtliche Aufstellung wurde in dieser Phase noch nicht bestätigt.

Form

Liverpool hat in den vergangenen fünf Pflicht- und Freundschaftsspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Nottingham Forest in der Premier League, nachdem es in der Woche zuvor gegen Newcastle United zum identischen Ergebnis gekommen war. Liverpools einziger Sieg in diesem Lauf gelang in einem Testspiel gegen Como, das mit 2:0 gewonnen wurde, allerdings spielte das Team am selben Tag gegen denselben Gegner auch 0:0. Liverpools einzige Niederlage war ein 2:3 gegen Monaco in einem Testspiel. In den fünf Partien erzielte Liverpool sechs Tore und kassierte sieben.

Fulham hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Sunderland in der Premier League. Fulhams einziger Ligasieg in dieser Auswahl gelang im Carabao Cup mit einem 3:0 gegen AFC Wimbledon, zudem wurde in der Vorbereitung der VfB Stuttgart mit 1:0 besiegt. Fulham kassierte drei Gegentore bei der Premier-League-Niederlage gegen Chelsea und erzielte in den fünf Spielen fünf Tore bei sechs Gegentoren.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen Teams fand am 11. April 2026 statt, als Liverpool Fulham in der Premier League an der Anfield Road mit 2:0 besiegte. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Liverpool zwei gewonnen, Fulham eines, zwei Spiele endeten unentschieden. Fulhams einziger Sieg in diesem Zeitraum gelang im April 2025 im Craven Cottage, als das Team mit 3:2 gewann.