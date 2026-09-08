Liverpool gegen Fulham: Alles, was ihr zum Premier-League-Vorbericht wissen müsst

Liverpool gegen Fulham: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool und Fulham stoßen am 12. September 2026 um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) an.

Premier-League-Action am Samstag in Merseyside

Liverpool kehrt an die Anfield Road zurück und empfängt Fulham am 4. Spieltag der Premier-League-Saison. Nach einem überzeugenden Auswärtssieg am vergangenen Wochenende wollen die Reds ihren Heimvorteil nutzen, um sich weiter in der Spitzengruppe der Tabelle festzusetzen. Für Fulham bietet die Reise nach Merseyside nach einer torreichen Niederlage im nationalen Wettbewerb die unmittelbare Chance, zurückzuschlagen und die eigene defensive Widerstandsfähigkeit gegen eine der stärksten Offensiven der Liga zu testen.

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Die Kontrolle am 3. Spieltag der Reds: Alexander Isaks Doppelpack sichert die Punkte

Liverpool geht mit viel Selbstvertrauen in den Samstag, nachdem es sich am 3. Spieltag (4. September) einen souveränen 2:0-Auswärtssieg gegen Ipswich Town an der Portman Road gesichert hat. Stürmer Alexander Isak stahl früh die Show und traf in der 6. und 9. Minute, womit er Liverpool die vollständige Kontrolle über die Partie verschaffte. Die Mannschaft von Andoni Iraola kontrollierte von diesem Zeitpunkt an das Tempo und spielte zu null, womit sie eine starke Defensivstruktur und scharfe Umschaltmomente in dieses Wochenende mitnimmt.

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Der Krimi am 3. Spieltag der Cottagers: Herzschmerz zu Hause in einem Fünf-Tore-Spiel

Fulham reist in den Norden und will nach einer wilden 2:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace am 3. Spieltag (5. September) im Craven Cottage einen Neustart hinlegen. Frühe Tore von Josh King und César Palacios brachten Fulham eine 2:1-Halbzeitführung, doch ein Doppelpack von Tyrick Mitchell in der zweiten Halbzeit und ein später Treffer von Ben Chilwell drehten die Partie zugunsten von Palace. Die Mannschaft von Marco Silva zeigte vor dem Tor jede Menge Gefahr, wird defensiv aber deutlich besser organisiert sein müssen, um Liverpools Angriffsreihe einzudämmen.

Die Ausgangslage an der Anfield Road: Eine taktische Schlacht wird erwartet

Historisch gesehen hatte Liverpool an der Anfield Road meist die Oberhand, doch Fulhams energische Mittelfeldanlage im Umschaltspiel birgt immer das Potenzial für eine Überraschung. Das zentrale Mittelfeldduell zwischen Alexis Mac Allister und Fulhams Setup wird entscheidend sein, um das Tempo zu kontrollieren, während Alexander Isak und Florian Wirtz versuchen werden, Fulhams defensive Viererkette zu knacken. Da beide Teams Anfang September früh auf Topniveau kommen wollen, verspricht das Duell am Samstag hochklassige Action vom Anpfiff an.

Teamnews & Kader

Liverpools Trainer Andoni Iraola muss mit zwei Ausfällen zurechtkommen. Conor Bradley und Hugo Ekitike werden beide als verletzt geführt und verpassen die Partie. Ekitikes Ausfall ist besonders langwierig, der Stürmer erholt sich von einer Achillessehnenverletzung und wird bis 2027 nicht zur Verfügung stehen, um seine mit Spannung erwartete französische Partnerschaft mit Barcola zu bilden. Eine voraussichtliche Startaufstellung wurde nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Fulhams Trainer Alvaro Arbeloa muss auf Tom Cairney verzichten, der weiterhin auf der Verletztenliste steht. Bei den Gästen sind keine Sperren verzeichnet, zudem wurde zu diesem Zeitpunkt keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt.

Form

Liverpool kommt in den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen auf einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete in der Premier League mit einem 2:2 gegen Nottingham Forest, nachdem es in der Woche zuvor gegen Newcastle United zum identischen Ergebnis gekommen war. Der einzige Sieg der Reds in diesem Lauf war ein 2:0 in einem Testspiel gegen Como, obwohl sie am selben Tag gegen denselben Gegner auch 0:0 spielten. Liverpools einzige Niederlage war ein 2:3 gegen Monaco in einem Testspiel. In diesen fünf Partien erzielte Liverpool sechs Tore und kassierte sieben.

Fulham hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Sunderland in der Premier League. Der einzige Ligasieg der Cottagers in dieser Auswahl kam im Carabao Cup, als AFC Wimbledon mit 3:0 besiegt wurde, dazu gab es in der Vorbereitung auch einen 1:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart. Fulham kassierte drei Tore in der Premier-League-Niederlage gegen Chelsea und hat in den fünf Partien fünf Tore erzielt sowie sechs Gegentore hinnehmen müssen.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 11. April 2026 statt, als Liverpool Fulham an der Anfield Road in der Premier League mit 2:0 besiegte. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Liverpool zwei gewonnen, Fulham eines und zwei Partien endeten unentschieden. Fulhams einziger Sieg in diesem Lauf gelang im April 2025 im Craven Cottage, als es 3:2 gewann.