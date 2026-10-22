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Premier League
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Liverpool gegen Brighton & Hove Albion: Premier-League-Vorschau: Andoni Iraolas Liverpool will Brightons Höhenflug stoppen

Liverpool - Brighton
Premier League
Liverpool
Brighton

Neun Tore in den vergangenen beiden Spielen machen Brighton zu einer schweren Prüfung für Liverpool. Doch die Mannschaft von Andoni Iraola bringt am Sonntag ihre eigene explosive Dynamik und einen formstarken Alexis Mac Allister mit nach Anfield.

Liverpool gegen Brighton & Hove Albion: Spieldetails

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Premier League - Spielwoche 8
Anfield

Liverpool F.C. empfängt Brighton & Hove Albion F.C. am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Premier-League-Saison an der Anfield Road.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Iraolas Liverpool will seine Heimbilanz gegen formstarkes Brighton verteidigen

Andoni Iraolas Liverpool kehrt mit viel Rückenwind in die Premier League zurück, nachdem es Villarreal am Dienstagabend in einer packenden Champions-League-Partie knapp mit 4–3 besiegt hat. Nach dem vorherigen Rückschlag in der Liga gegen Manchester City gelang Liverpool mit einem 2–1 gegen Brentford und dem Sieg in Europa die Antwort. Nun will die Mannschaft ihre Heimbilanz verteidigen. Fabian Hürzelers Brighton stellt allerdings eine ernsthafte Gefahr dar: Die Gäste reisen nach einem 5–0 gegen Crystal Palace in der Premier League nach Merseyside und haben in ihren letzten beiden Spielen insgesamt neun Tore erzielt.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Das Schlüsselduell: Alexis Mac Allister gegen Pascal Groß

Mittelfeldmotor in Topform: Der frühere Brighton-Spieler Alexis Mac Allister ist für Liverpool derzeit in herausragender Form. Unter der Woche erzielte er gegen Villarreal zwei Tore und kommt damit auf vier Treffer in seinen letzten beiden Einsätzen.

Taktischer Taktgeber: Der erfahrene Deutsche Pascal Groß gibt in Brightons Mittelfeld den Ton an. Groß muss Mac Allister und Ryan Gravenberch im Zentrum stören, damit Liverpool nicht schnell nach vorne umschalten kann.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Taktikanalyse & voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Einschätzung zum Spiel: Liverpool geht an der Anfield Road als klarer Heimfavorit in die Partie. Dafür sprechen die bessere Bilanz in den direkten Duellen und die enorme Offensivstärke im Zentrum. Hürzelers Brighton wird jedoch versuchen, früh hoch zu pressen und eine mögliche Müdigkeit in Liverpools Defensive nach dem Europapokalspiel unter der Woche auszunutzen.

Personalien & Kader

Liverpool vs Brighton Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Iraola

Liverpool muss in diesem Spiel auf eine beträchtliche Zahl von Spielern der ersten Mannschaft verzichten. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong und Dominik Szoboszlai werden allesamt verletzungsbedingt als nicht verfügbar geführt. Iraola wird vor dem Anpfiff weitere Informationen zum Kader geben.

Auch Brighton hat namhafte Ausfälle zu beklagen: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer und Yankuba Minteh stehen nicht zur Verfügung. Hurzeler muss keine Sperren berücksichtigen. Weitere Informationen zur Mannschaft werden kurz vor dem Spiel bestätigt.

Form

LIV

LIV - Form

BOU
S0-1
MCI
N0-3
LAS
S3-6
BRE
S1-2
VIL
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BHA

BHA - Form

MUN
S2-3
ARS
S3-0
SUN
S0-2
KZA
S4-0
CRY
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
17/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Liverpool hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, bei einem Unentschieden und einer Niederlage. Die jüngste Partie war ein 2-1-Sieg gegen Brentford in der Premier League. Zudem gewann Liverpool in der Champions League mit 6-3 gegen LASK. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0-3 gegen Manchester City im Etihad. In den fünf Spielen erzielte Liverpool sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Brighton hat alle seine letzten fünf Spiele gewonnen und dabei 14 Tore erzielt sowie nur drei Gegentreffer kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 5-0 gegen Crystal Palace in der Premier League, nachdem Brighton zuvor in der Conference League mit 4-0 gegen FK Kauno Zalgiris gewonnen hatte. In diesem Zeitraum besiegte Brighton außerdem Arsenal mit 3-0 und Manchester United im Carabao Cup mit 3-2. Damit ist die Mannschaft das formstärkste Team der Liga.

Bilanz der direkten Duelle

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenBrighton
3
0
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
END
England FA Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
10Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt. Brighton besiegte Liverpool damals in der Premier League im Amex Stadium mit 2-1. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Liverpool mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Brighton vorn, wobei in dieser Serie ein weiterer Sieg von Brighton hinzukommt. Liverpools bemerkenswertestes Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3-0-Heimsieg im FA Cup im Februar 2026.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
7601115+618
S
S
N
S
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
74121713+413
S
S
N
U
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
N
U
S
U
U
9
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
N
S
N
S
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
S
U
S
N
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
S
U
N
U
U
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
N
S
S
N
N
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
S
N
U
U
N
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
N
N
N
S
U
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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