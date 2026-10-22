Liverpool gegen Brighton & Hove Albion: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool F.C. empfängt Brighton & Hove Albion F.C. am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Premier-League-Saison an der Anfield Road.

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Iraolas Liverpool will seine Heimbilanz gegen formstarkes Brighton verteidigen

Andoni Iraolas Liverpool kehrt mit viel Rückenwind in die Premier League zurück, nachdem es Villarreal am Dienstagabend in einer packenden Champions-League-Partie knapp mit 4–3 besiegt hat. Nach dem vorherigen Rückschlag in der Liga gegen Manchester City gelang Liverpool mit einem 2–1 gegen Brentford und dem Sieg in Europa die Antwort. Nun will die Mannschaft ihre Heimbilanz verteidigen. Fabian Hürzelers Brighton stellt allerdings eine ernsthafte Gefahr dar: Die Gäste reisen nach einem 5–0 gegen Crystal Palace in der Premier League nach Merseyside und haben in ihren letzten beiden Spielen insgesamt neun Tore erzielt.

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Das Schlüsselduell: Alexis Mac Allister gegen Pascal Groß

Mittelfeldmotor in Topform: Der frühere Brighton-Spieler Alexis Mac Allister ist für Liverpool derzeit in herausragender Form. Unter der Woche erzielte er gegen Villarreal zwei Tore und kommt damit auf vier Treffer in seinen letzten beiden Einsätzen.

Taktischer Taktgeber: Der erfahrene Deutsche Pascal Groß gibt in Brightons Mittelfeld den Ton an. Groß muss Mac Allister und Ryan Gravenberch im Zentrum stören, damit Liverpool nicht schnell nach vorne umschalten kann.

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Taktikanalyse & voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Einschätzung zum Spiel: Liverpool geht an der Anfield Road als klarer Heimfavorit in die Partie. Dafür sprechen die bessere Bilanz in den direkten Duellen und die enorme Offensivstärke im Zentrum. Hürzelers Brighton wird jedoch versuchen, früh hoch zu pressen und eine mögliche Müdigkeit in Liverpools Defensive nach dem Europapokalspiel unter der Woche auszunutzen.

Personalien & Kader

Liverpool muss in diesem Spiel auf eine beträchtliche Zahl von Spielern der ersten Mannschaft verzichten. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong und Dominik Szoboszlai werden allesamt verletzungsbedingt als nicht verfügbar geführt. Iraola wird vor dem Anpfiff weitere Informationen zum Kader geben.

Auch Brighton hat namhafte Ausfälle zu beklagen: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer und Yankuba Minteh stehen nicht zur Verfügung. Hurzeler muss keine Sperren berücksichtigen. Weitere Informationen zur Mannschaft werden kurz vor dem Spiel bestätigt.

Form

Liverpool hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, bei einem Unentschieden und einer Niederlage. Die jüngste Partie war ein 2-1-Sieg gegen Brentford in der Premier League. Zudem gewann Liverpool in der Champions League mit 6-3 gegen LASK. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0-3 gegen Manchester City im Etihad. In den fünf Spielen erzielte Liverpool sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Brighton hat alle seine letzten fünf Spiele gewonnen und dabei 14 Tore erzielt sowie nur drei Gegentreffer kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 5-0 gegen Crystal Palace in der Premier League, nachdem Brighton zuvor in der Conference League mit 4-0 gegen FK Kauno Zalgiris gewonnen hatte. In diesem Zeitraum besiegte Brighton außerdem Arsenal mit 3-0 und Manchester United im Carabao Cup mit 3-2. Damit ist die Mannschaft das formstärkste Team der Liga.

Bilanz der direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt. Brighton besiegte Liverpool damals in der Premier League im Amex Stadium mit 2-1. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Liverpool mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Brighton vorn, wobei in dieser Serie ein weiterer Sieg von Brighton hinzukommt. Liverpools bemerkenswertestes Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3-0-Heimsieg im FA Cup im Februar 2026.