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Premier League
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Liverpool gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League: Andoni Iraolas Liverpool will das formstarke Brighton stoppen

Liverpool - Brighton
Premier League
Liverpool
Brighton

Neun Tore in den vergangenen beiden Spielen machen Brighton zu einer harten Prüfung für Liverpool. Doch Andoni Iraolas Mannschaft bringt an diesem Sonntag selbst enormen Schwung und einen Alexis Mac Allister in Topform mit nach Anfield.

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Liverpool gegen Brighton & Hove Albion: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 8
Anfield

Der Liverpool F.C. empfängt Brighton & Hove Albion F.C. am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Premier-League-Saison an der Anfield Road.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Iraolas Liverpool will seine Heimbilanz gegen das formstarke Brighton verteidigen

Andoni Iraolas Liverpool kehrt nach einem mitreißenden 4:3-Sieg gegen Villarreal am Dienstagabend mit viel Rückenwind in die Premier League zurück. Nach der vorherigen Niederlage gegen Manchester City im Ligabetrieb meldete sich Liverpool mit einem 2:1 gegen Brentford und dem Sieg in Europa zurück. Nun will der Klub seine Heimbilanz verteidigen. Fabian Hürzelers Brighton stellt allerdings eine ernsthafte Gefahr dar: Die Mannschaft reist nach einem 5:0 gegen Crystal Palace in der Premier League nach Merseyside und hat in ihren letzten beiden Spielen neun Tore erzielt.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Schlüsselduell: Alexis Mac Allister gegen Pascal Groß

Mittelfeldmotor in Topform: Der frühere Brighton-Spieler Alexis Mac Allister ist für Liverpool derzeit in herausragender Form. Unter der Woche erzielte er gegen Villarreal zwei Tore und kommt damit auf vier Treffer in seinen letzten beiden Einsätzen.

Taktischer Taktgeber: Der erfahrene Deutsche Pascal Groß ist die zentrale Stütze in Brightons Mittelfeld. Groß muss Mac Allister und Ryan Gravenberch im Zentrum stören, damit Liverpool nach Ballgewinnen nicht schnell nach vorne spielen kann.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Taktische Analyse & voraussichtliche Startelf

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Ausblick auf das Spiel: Liverpool geht an der Anfield Road als klarer Heimfavorit ins Spiel. Dafür sprechen die bessere Bilanz im direkten Vergleich und die hohe Durchschlagskraft im Zentrum. Hürzelers Brighton wird allerdings versuchen, früh hoch zu pressen und mögliche Nachwirkungen von Liverpools Europapokalspiel unter der Woche in der Defensive auszunutzen.

Personallage & Kader

Liverpool vs Brighton Aufstellungen

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Aufstellung
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJérémy JacquetJérémy JacquetA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzC. GakpoC. GakpoA. IsakA. IsakB. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkChema AndrésChema AndrésM. De CuyperM. De CuyperP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Liverpool

Startelf

Brighton

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Iraola
  • Fabian Hürzeler

Liverpool muss in diesem Spiel auf eine beträchtliche Zahl von Spielern aus der ersten Mannschaft verzichten. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong und Dominik Szoboszlai stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Iraola wird vor dem Anpfiff weitere Informationen zum Kader geben.

Auch Brighton hat namhafte Ausfälle zu beklagen: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer und Yankuba Minteh fehlen allesamt. Hurzeler muss keine Sperren berücksichtigen. Weitere Informationen zur Mannschaft sollen kurz vor dem Spiel bestätigt werden.

Liverpool

Verletzungen und Sperren

Brighton

Form

LIV

LIV - Form

BOU
S0-1
MCI
N0-3
LAS
S3-6
BRE
S1-2
VIL
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BHA

BHA - Form

ARS
S3-0
SUN
S0-2
KZA
S4-0
CRY
S5-0
JAB
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
14/0
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Liverpool hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, dazu kommen ein Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg gegen Brentford in der Premier League. In der Champions League gelang zudem ein 6:3 gegen LASK. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:3 gegen Manchester City im Etihad Stadium. In den fünf Spielen erzielte Liverpool sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Brighton hat alle seine letzten fünf Spiele gewonnen, dabei 14 Tore erzielt und nur drei Gegentreffer kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 5:0 gegen Crystal Palace in der Premier League, nachdem Brighton zuvor in der Conference League mit 4:0 gegen FK Kauno Zalgiris gewonnen hatte. In diesem Zeitraum besiegte die Mannschaft außerdem Arsenal mit 3:0 und Manchester United im Carabao Cup mit 3:2. Damit ist Brighton das Team mit der herausragenden Form in der Liga.

Direkter Vergleich

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenBrighton
3
0
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
END
England FA Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
10Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt, als Brighton Liverpool im Amex Stadium in der Premier League mit 2:1 besiegte. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Liverpool mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Brighton vorn. Hinzu kommt ein weiterer Brighton-Sieg in dieser Serie. Liverpools bemerkenswertestes Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:0-Heimsieg im FA Cup im Februar 2026.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
N
S
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
S
S
N
S
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
U
N
U
S
U
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
U
U
N
U
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
S
N
N
S
N
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
10
HullHullHUL
824298+110
U
N
U
N
U
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
S
S
N
N
U
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
N
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
N
N
S
U
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
U
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
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