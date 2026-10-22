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Liverpool gegen Brighton & Hove Albion: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 10:00 Anfield

Der Liverpool F.C. empfängt Brighton & Hove Albion F.C. am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Premier-League-Saison an der Anfield Road.

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Iraolas Liverpool will seine Heimbilanz gegen das formstarke Brighton verteidigen

Andoni Iraolas Liverpool kehrt nach einem mitreißenden 4:3-Sieg gegen Villarreal am Dienstagabend mit viel Rückenwind in die Premier League zurück. Nach der vorherigen Niederlage gegen Manchester City im Ligabetrieb meldete sich Liverpool mit einem 2:1 gegen Brentford und dem Sieg in Europa zurück. Nun will der Klub seine Heimbilanz verteidigen. Fabian Hürzelers Brighton stellt allerdings eine ernsthafte Gefahr dar: Die Mannschaft reist nach einem 5:0 gegen Crystal Palace in der Premier League nach Merseyside und hat in ihren letzten beiden Spielen neun Tore erzielt.

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Schlüsselduell: Alexis Mac Allister gegen Pascal Groß

Mittelfeldmotor in Topform: Der frühere Brighton-Spieler Alexis Mac Allister ist für Liverpool derzeit in herausragender Form. Unter der Woche erzielte er gegen Villarreal zwei Tore und kommt damit auf vier Treffer in seinen letzten beiden Einsätzen.

Taktischer Taktgeber: Der erfahrene Deutsche Pascal Groß ist die zentrale Stütze in Brightons Mittelfeld. Groß muss Mac Allister und Ryan Gravenberch im Zentrum stören, damit Liverpool nach Ballgewinnen nicht schnell nach vorne spielen kann.

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Taktische Analyse & voraussichtliche Startelf

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Ausblick auf das Spiel: Liverpool geht an der Anfield Road als klarer Heimfavorit ins Spiel. Dafür sprechen die bessere Bilanz im direkten Vergleich und die hohe Durchschlagskraft im Zentrum. Hürzelers Brighton wird allerdings versuchen, früh hoch zu pressen und mögliche Nachwirkungen von Liverpools Europapokalspiel unter der Woche in der Defensive auszunutzen.

Personallage & Kader

Liverpool muss in diesem Spiel auf eine beträchtliche Zahl von Spielern aus der ersten Mannschaft verzichten. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong und Dominik Szoboszlai stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Iraola wird vor dem Anpfiff weitere Informationen zum Kader geben.

Auch Brighton hat namhafte Ausfälle zu beklagen: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer und Yankuba Minteh fehlen allesamt. Hurzeler muss keine Sperren berücksichtigen. Weitere Informationen zur Mannschaft sollen kurz vor dem Spiel bestätigt werden.

Form

Liverpool hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, dazu kommen ein Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg gegen Brentford in der Premier League. In der Champions League gelang zudem ein 6:3 gegen LASK. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:3 gegen Manchester City im Etihad Stadium. In den fünf Spielen erzielte Liverpool sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Brighton hat alle seine letzten fünf Spiele gewonnen, dabei 14 Tore erzielt und nur drei Gegentreffer kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 5:0 gegen Crystal Palace in der Premier League, nachdem Brighton zuvor in der Conference League mit 4:0 gegen FK Kauno Zalgiris gewonnen hatte. In diesem Zeitraum besiegte die Mannschaft außerdem Arsenal mit 3:0 und Manchester United im Carabao Cup mit 3:2. Damit ist Brighton das Team mit der herausragenden Form in der Liga.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt, als Brighton Liverpool im Amex Stadium in der Premier League mit 2:1 besiegte. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Liverpool mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Brighton vorn. Hinzu kommt ein weiterer Brighton-Sieg in dieser Serie. Liverpools bemerkenswertestes Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:0-Heimsieg im FA Cup im Februar 2026.

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