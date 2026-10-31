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So seht Ihr Liverpool gegen Arsenal mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ExpressVPN ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen . Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an).

. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an). Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden & Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 9 1. Nov. 2026 - 11:30 Anfield

Arsenal reist am Sonntag zu einem Premier-League-Spiel nach Anfield, das an beiden Enden der Tabelle von großer Bedeutung ist. Arsenal steht auf Platz zwei und kommt mit ungebrochenen Titelambitionen nach Merseyside. Liverpool will derweil seine jüngste Erfolgsserie unter Trainer Andoni Iraola fortsetzen.

Arsenal hat acht seiner ersten neun Ligaspiele gewonnen. Diese Bilanz unterstreicht, dass die Mannschaft in dieser Saison ernsthaft um den Titel mitspielt. Doch Anfield bleibt eine große Hürde: Seit 14 Jahren hat Arsenal dort in einem Premier-League-Spiel keine drei Punkte mehr geholt. Bei 13 Gastspielen in der Liga blieb ein Sieg aus.

Mikel Arteta hat klar gesagt, worum es am Sonntag geht. Er forderte seine Mannschaft auf, mit voller Überzeugung in die Partie zu gehen und die Serie nicht als Belastung, sondern als Chance zu sehen, Geschichte zu schreiben.

Liverpool geht mit fünf Siegen in Folge über alle Wettbewerbe hinweg in die Partie. Iraolas Mannschaft zeigte sich in den vergangenen Wochen besonders stark: Sie schlug Brighton in der Liga und warf Chelsea aus dem Carabao Cup. Das gibt ihr Rückenwind für dieses Duell.

Arsenal hat vor dem Spiel einige verletzungsbedingte Sorgen. William Saliba und Bukayo Saka fallen weiterhin aus. Der Teenager Max Dowman ist gesperrt, nachdem sein Einspruch gegen die Rote Karte abgewiesen wurde. Auch Declan Rice und Riccardo Calafiori stehen auf der Ausfallliste. Beide kehrten jedoch am Freitag ins Training zurück. Ob sie spielen können, wird vor dem Anpfiff geprüft.

Thierry Henry traute Arsenal im Vorfeld der Partie zu, trotz der Ausfälle einen Weg zum Erfolg zu finden. Er verwies auf die jüngsten Ergebnisse gegen Bayern München und Everton als Beleg dafür, dass diese Mannschaft auch unter schwierigen Bedingungen Ergebnisse erzielen kann.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Liverpool gegen Arsenal live zu sehen.

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