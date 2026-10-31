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So seht Ihr Liverpool gegen Arsenal mit einem VPN

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Wählt ein zuverlässiges VPN . Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ExpressVPN ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählt einen Serverstandort . Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (beachtet dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben).

. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (beachtet dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben). Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Anbieter. Ruft die Website des Sportrechteinhabers auf oder öffnet seine offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 9 1. Nov. 2026 - 11:30 Anfield

Arsenal reist am Sonntag zu einem Premier-League-Spiel nach Anfield, das an beiden Enden der Tabelle von großer Bedeutung ist. Der Klub steht auf Platz zwei und kommt mit unverminderten Titelambitionen nach Merseyside. Liverpool will unter Trainer Andoni Iraola seine jüngste Erfolgsserie fortsetzen.

Arsenal hat acht seiner ersten neun Ligaspiele gewonnen und damit unterstrichen, dass die Mannschaft in dieser Saison ernsthaft um den Titel mitspielt. Doch Anfield bleibt eine schwierige Hürde. Seit 14 Jahren hat Arsenal dort in einem Premier-League-Spiel keine drei Punkte mehr geholt. Bei 13 Gastspielen blieb ein Ligasieg aus.

Mikel Arteta hat deutlich gemacht, was die Partie am Sonntag bedeutet. Er hat seine Mannschaft aufgefordert, mit voller Überzeugung in das Spiel zu gehen und die Serie nicht als Belastung, sondern als Chance zu betrachten, Geschichte zu schreiben.

Liverpool geht mit fünf Siegen in Folge über alle Wettbewerbe hinweg in die Partie. Iraolas Mannschaft präsentierte sich in den vergangenen Wochen besonders stark: Sie besiegte Brighton in der Liga und warf Chelsea aus dem Carabao Cup. Das gibt ihr für dieses Duell Rückenwind.

Arsenal plagen vor dem Spiel einige Verletzungssorgen. William Saliba und Bukayo Saka fallen weiterhin aus. Der Teenager Max Dowman ist gesperrt, nachdem sein Einspruch gegen die Rote Karte abgewiesen wurde. Declan Rice und Riccardo Calafiori stehen ebenfalls auf der Ausfallliste, kehrten am Freitag aber beide ins Training zurück. Vor dem Anpfiff wird geprüft, ob sie spielen können.

Thierry Henry traut Arsenal trotz der Ausfälle einen Weg zum Erfolg zu. Vor der Partie verwies er auf die jüngsten Ergebnisse gegen Bayern München und Everton als Beleg dafür, dass diese Mannschaft auch unter schwierigen Bedingungen Ergebnisse erzielen kann.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Liverpool gegen Arsenal live zu sehen.

Personal und Kader