So seht Ihr Liverpool FC Women gegen Chelsea FC Women mit einem VPN

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Vorbericht

England 1 - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 07:45 Totally Wicked Stadium

Liverpool FC Women empfängt Chelsea FC Women im Totally Wicked Stadium zu einem WSL-Spiel, in dem der Tabellenführer auf eine Mannschaft trifft, die in der Tabelle nach oben klettern will.

Gareth Taylors Liverpool geht mit zwei WSL-Siegen in Folge in diese Partie, darunter ein 3:0 gegen Brighton & Hove Albion Women am 14. November. Dieses Ergebnis war eine passende Antwort auf die vorherigen Ligapleiten gegen Arsenal und West Ham.

Chelsea reist als formstärkste Mannschaft der Liga an. Das Team von Sonia Bompastor besiegte Manchester City Women am 14. November in der WSL mit 1:0 und gewann vier Tage später in der Champions League der Frauen ebenfalls mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain. Damit baute Chelsea die Serie ohne Niederlage wettbewerbsübergreifend auf drei Spiele aus.

Chelsea steht an der Spitze der WSL-Tabelle, Liverpool rangiert dagegen nur auf Platz zehn. Der Abstand in der Tabelle spricht eine deutliche Sprache, allerdings hat Taylors Team bewiesen, dass es an einem guten Tag mit den Besten mithalten kann.

Chelseas Bilanz gegen Liverpool ist zuletzt beeindruckend. Ein 9:1-Sieg im WSL Cup an der Anfield Road im Dezember 2025 verdeutlichte die Kluft zwischen beiden Teams, wenn sie jeweils ihr bestes Niveau erreichen, und Bompastor wird wollen, dass ihre Mannschaft diese Dominanz auch in diese Partie mitnimmt.

Für Liverpool geben der Heimvorteil und eine Formkurve mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen Taylor Grund zur Zuversicht. Ein Punktgewinn hier würde Chelseas Titelambitionen einen empfindlichen Dämpfer versetzen.

Lest weiter, um alles zu erfahren, was Ihr wissen müsst, um dieses WSL-Spiel live zu sehen.

Personalien & Kader