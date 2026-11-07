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England 1
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Totally Wicked Stadium
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Liverpool FC Women gegen Arsenal Women heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Liverpool FC Women - Arsenal London
Liverpool FC Women
Arsenal London
England 1

Alles, was Ihr wissen müsst: So seht Ihr Liverpool FC Women gegen Arsenal Women heute live in der WSL.

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Spielvorschau

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England 1 - Spielwoche 9
Totally Wicked Stadium

Liverpool FC Women empfängt Arsenal Women im Totally Wicked Stadium zu einer Partie der Women's Super League. Beide Teams befinden sich in einer unterschiedlichen, aber jeweils schwierigen Situation.

Das Team von Gareth Taylor hat eine schlechte Ergebnisserie hinter sich und vier seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren. Der jüngste WSL-Auftritt endete mit einer 1:4-Niederlage gegen West Ham United. Das Ergebnis dürfte den wachsenden Druck im Klub kaum verringert haben.

Arsenal reist in einer stabileren Verfassung an, zeigte zuletzt aber ebenfalls schwankende Leistungen. Das Team von Renee Slegers spielte in seiner letzten Partie 1:1 gegen Aston Villa, gewann allerdings Anfang der Woche in der Women's Champions League mit 3:0 gegen SL Benfica.

Arsenal steht in der WSL-Tabelle auf Platz sieben, Liverpool auf Platz elf. Der Tabellenabstand macht die Partie zu einer wichtigen Bewährungsprobe für Taylors Team.

Die Bilanz in diesem Duell spricht nicht für Liverpool. Arsenal hat drei der letzten fünf Begegnungen gewonnen und in den jüngsten Duellen viele Tore erzielt, darunter beim 4:0-Heimsieg im März 2025.

Beide Verantwortlichen hoffen auf eine Reaktion ihrer jeweiligen Teams. Für beide Mannschaften steht in der Tabelle einiges auf dem Spiel.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um dieses WSL-Spiel live zu sehen.

Teamnews und Kader

Liverpool FC Women vs Arsenal London Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • G. Taylor

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