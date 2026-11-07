So sehen Sie Liverpool FC Women gegen Arsenal Women mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website des Rechteinhabers oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Sender oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 9 8. Nov. 2026 - 07:00 Totally Wicked Stadium

Liverpool FC Women empfängt Arsenal Women im Totally Wicked Stadium zu einer Partie der Women's Super League. Beide Teams befinden sich in einer unterschiedlichen, aber jeweils schwierigen Situation.

Das Team von Gareth Taylor hat eine schlechte Ergebnisserie hinter sich und vier seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren. Der jüngste WSL-Auftritt endete mit einer 1:4-Niederlage gegen West Ham United. Das Ergebnis dürfte den wachsenden Druck im Klub kaum verringert haben.

Arsenal reist in einer stabileren Verfassung an, zeigte zuletzt aber ebenfalls schwankende Leistungen. Das Team von Renee Slegers spielte in seiner letzten Partie 1:1 gegen Aston Villa, gewann allerdings Anfang der Woche in der Women's Champions League mit 3:0 gegen SL Benfica.

Arsenal steht in der WSL-Tabelle auf Platz sieben, Liverpool auf Platz elf. Der Tabellenabstand macht die Partie zu einer wichtigen Bewährungsprobe für Taylors Team.

Die Bilanz in diesem Duell spricht nicht für Liverpool. Arsenal hat drei der letzten fünf Begegnungen gewonnen und in den jüngsten Duellen viele Tore erzielt, darunter beim 4:0-Heimsieg im März 2025.

Beide Verantwortlichen hoffen auf eine Reaktion ihrer jeweiligen Teams. Für beide Mannschaften steht in der Tabelle einiges auf dem Spiel.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um dieses WSL-Spiel live zu sehen.

Teamnews und Kader