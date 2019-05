Vor CL-Halbfinale: Liverpool-Fans nach Attacken auf Einheimische in Barcelona verhaftet

Sechs Fans des FC Liverpool wurden in Barcelona verhaftet. Die Anhänger waren einheimische Passanten, Touristen und Sicherheitskräfte angegangen.

Vor dem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel zwischen dem und dem (21.00 Uhr live auf DAZN) wurden sechs englische Fans in der spanischen Metropole verhaftet. Die Anhänger waren einheimische Passanten, Touristen und Sicherheitskräfte angegangen.

Die Vorfälle ereigneten sich am Dienstagnachmittag an der Plaza Reial in Barcelona, wo sich Teile der rund 5.000 erwarteten Anhänger der Reds aufhielten. So wurden unter anderem Liverpool-Fans dabei gefilmt, wie sie einen asiatischen Touristen in einen Brunnen warfen.

Die Anhänger des englischen Klubs sollen auf dem Platz, auf dem sich rund 3.000 Dosen Bier befunden haben sollen, ein Riesenchaos hinterlassen haben. Randale führten dazu, dass sich die spanische Polizei veranlasst sah, einzugreifen.

Liverpool-Boss Peter Moore mahnt Fans

Peter Moore, Geschäftsführer des FC Liverpool, appellierte an die Fans: "Wir singen stolz, wir hätten ganz Europa übernommen. Lasst uns dieser Stadt den Respekt zollen, den sie verdient."

We proudly sing that we’ve conquered all of Europe. But let’s treat this beautiful city with the respect that it deserves, and act in a manner that is befitting of LFC. By all means have a good time, but we are Liverpool, and as such,let’s visit here with grace and humility. — Peter Moore (@PeterMooreLFC) 1. Mai 2019

Auch die Sicherheitskräfte blieben von den Fans nicht verschont. Anhänger der Reds bewarfen die Polizisten mit den Bierdosen und weiteren Gegenständen. Inzwischen hat die spanische Polizei erhöhte Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um Vorfälle in den Touristengebieten der Stadt zu vermeiden.