"Sogar gegen ihre eigene Mutter": Liverpools Arthur Melo verrät, was Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar gemeinsam haben

Arthur Melo hat GOAL verraten, was Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar gemeinsam haben, nachdem er mit den dreien zusammengespielt hat.

WAS IST PASSIERT? Arthur Melo, aktuell von Juventus an Liverpool ausgeliehener Brasilianer, hat die große Gemeinsamkeit von Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar verraten. Seiner Ansicht nach ist es ihr unermüdliches Streben nach Perfektion und Erfolg, das sie von den normalen Fußballern unterscheidet.

WAS WURDE GESAGT? Arthur erklärte GOAL exklusiv: "Neymar, CR7 und Messi haben etwas gemeinsam. Sie haben diese Siegermentalität. Egal, ob es sich um ein Training, ein Freundschaftsspiel oder ein Finale handelt: Die Drei wollen immer gewinnen. Sogar wenn sie gegen ihre eigene Mutter spielen, ist ihnen das egal. Ihre Mentalität ist großartig."

Melo ging dann noch genauer auf die Qualitäten dieser drei Top-Stars ein: "Neymar ist technisch stark, er trickst, er dribbelt, Cristiano macht immer ein Tor, egal, wo er ist, denn er hat unglaubliche Fähigkeiten. Und Messi ist ein E.T., ein Außerirdischer", sagte er.

"Ich hatte die Gelegenheit, mit allen Drei zu spielen und sie aus der Nähe zu sehen. Jeder hat seine Eigenheiten, der eine dribbelt mehr oder schließt besser ab, aber mir gefällt vor allem ihre Einstellung. Alle Drei sind in dieser Hinsicht ganz besonders", ergänzte er.

WAS IST DER HINTERGRUND? Arthur Melo hat bei Juventus Turin mit der portugiesischen Legende Ronaldo zusammengearbeitet, war bei Barcelona Teamkollege des siebenfachen Ballon d'Or-Gewinners Messi und stand im gleichen Kader der brasilianischen Nationalmannschaft wie Neymar.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Arthur wird am Ende der Saison zu Juve in die Serie A zurückkehren, wo sein Vertrag noch bis 2025 läuft. Der Mittelfeldspieler hat noch das Ziel, wieder in der brasilianischen Nationalmannschaft zu spielen, wenn er im Klub wieder regelmäßig zu Einsätzen kommt.