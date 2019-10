Slavia Prags Saisonstart kann sich wirklich sehen lassen: 16 Pflichtspiele absolvierte der tschechische Doublegewinner bis zum heutigen Tage, keines davon ging verloren. Gleich zum Saisonstart krönte sich der SK zum Superpokalsieger und marschiert auch in der heimischen Liga vorneweg. Am Wochenende gab es einen 1:0-Heimsieg über Mlada Boleslav, womit die Tabellenführung nochmals gefestigt wurde. 29 Punkte aus elf Spielen, dazu +21 Tordifferenz, es läuft einfach. Und selbst in der Champions-League-Gruppe konnten die Hauptstädter einen Achtungserfolg landen: Sie holten ein 1:1 bei , was ihnen wohl kaum jemand zugetraut hatte. Kein Grund also, sich unnötig klein zu fühlen.