Real Madrid vs. Galatasaray Istanbul live: Die Champions League im LIVE-TICKER - wer siegt im Bernabeu?

Favorit in dieser Partie ist natürlich der Gastgeber, wenngleich es bei beiden Teams derzeit nicht ganz rund läuft. kam am Wochenende nicht über ein torloses Remis gegen hinaus. So rangiert man in La Liga derzeit auf Tabellenplatz zwei, punktgleich mit Barcelona und . Dennoch: Von den letzten fünf Ligapartien gewann man nur zwei, überzeugen konnte man dabei ohnehin selten. Nun soll es in der Königsklasse besser werden.