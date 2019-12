FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur live: Die Champions League im LIVE-TICKER

Die Führungsriege von Bayern München will kurz nach dem letzten Hinrundenspiel entscheiden, ob Hansi Flick auch nach der Winterpause noch Cheftrainer des Rekordmeisters ist.

"Wir haben am 21. Dezember das letzte Spiel gegen Wolfsburg, entweder an diesem Samstag oder am Tag danach werden wir uns treffen und eine Entscheidung fällen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der Sport Bild.

Flick war als Co-Trainer von Niko Kovac in die Saison gegangen und nach der Entlassung des Kroaten in die erste Reihe geglückt. Vier Siegen mit 16:0 Toren zum Start folgten zuletzt zwei 1:2-Niederlagen in der , wodurch der Titelverteidiger als Tabellensiebter den eigenen Ansprüchen deutlich hinterherläuft.